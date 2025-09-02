Uno Santa Fe | Ovación | US Open

Alcaraz venció a Lehecka y accedió a las semifinales del US Open

El español Carlos Alcaraz venció al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 y avanzó a las semifinales del US Open

2 de septiembre 2025 · 18:56hs
Alcaraz venció a Lehecka y accedió a las semifinales del US Open

El español Carlos Alcaraz se impuso este martes al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 y avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos (US Open), donde enfrentará al ganador del duelo entre Novak Djokovic y Taylor Fritz.

El español, número dos del mundo, mantuvo su invicto en sets en lo que va del torneo y consolidó su dominio en Flushing Meadows con una actuación sólida y sin fisuras.

Alcaraz, imparable en el US Open

Lehecka, 21° del ranking ATP, no logró generar ninguna oportunidad de quiebre ante un Alcaraz que mostró seguridad en el servicio y agresividad en los intercambios.

A sus 22 años, el murciano jugará por tercera vez las semifinales del US Open, instancia que ya alcanzó en 2022 y 2023. En esta temporada, suma seis títulos y un récord de 59 victorias y seis derrotas.

Con este triunfo, se convierte en el tercer tenista más joven en alcanzar nueve semifinales de Grand Slam, detrás de Rafael Nadal y Björn Borg.

El encuentro se resolvió en una hora y 56 minutos, con Alcaraz imponiendo el ritmo desde el inicio. Rompió el saque de Lehecka en el primer juego del partido y repitió el patrón en el segundo set. En el tercero, el quiebre llegó en el noveno game, sellando su pase a la penúltima ronda.

El español tendrá dos días de descanso antes de volver a competir en busca de su segundo título en Nueva York y de recuperar el número uno del mundo, actualmente en manos de Jannik Sinner.

US Open Carlos Alcaraz Novak Djokovic
