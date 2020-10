Aldana Garibaldi: "Por suerte pudimos volver a la pista"

La atleta santafesina, especialista en Salto con Garrocha, expresó que "claro está que no es lo mismo que venir a la pista, aparte nosotras que hacemos salto con garrocha, que no podíamos saltar, utilizar un elemento, era todo más que nada para mantenimiento físico que para otra cosa. Pero lo importante es que pudimos regresar a la pista lo cual no deja de ser en beneficio de nuestra capacidad como deportistas".

21102020 f2 atletismo salto con garrocha aldana garibaldi en el card.JPG Garibaldi es oriunda de Sauce Viejo y está a punto de recibirse de profesora de educación física. UNO Santa Fe

La vuelta a la pista del Card se puede hacer cumpliendo un determinado horario y los protocolos autorizados por la provincia de Santa Fe, sobre lo cual Garibaldi contó que "el protocolo que nos exigen para venir a la pista del Card es básicamente el distanciamiento social, por ahí desinfectar las garrochas cuando terminamos de entrenar, y nada más que eso no podemos hacer tampoco. El año se movió un poco, se corrió lo que podría llegar a ser competencia, seguramente no tendremos verano, ya que o habrá algunos torneos o deberemos seguir entrenando porque el parate de la cuarentena fue complicado".

En relación a que competencias tenía previsto participar en este 2020, Aldana comentó que "Este año tenía pensado competir el Panamericano universitario que era en México y se suspendió. Todos los nacionales fueron cancelados, y el Sudamericano U23 de Argentina, que también quedó suspendido. En cuanto al futuro, probablemente se pueda hacer en diciembre el Nacional de Mayores, y a partir de ahí en adelante los Nacionales de las otras categorías que quedan".

21102020 f3 atletismo salto con garrocha aldana garibaldi en el card (1).JPG Pese a padecer algunas lesiones, Aldana no para los entrenamientos en el Card. UNO Santa Fe

Más expresiones de una atleta

Aldana Garibaldi, quien es entrenada por el profesor Maxi Troncoso, se refirió a un tema importante como es el de las lesiones, cuestión que no le hace perder el rumbo. "Con el tema de las lesiones vengo algo complicada, tengo dos hernias de disco tratándomelas, estoy un poco mejor, pero altera un poco el entrenamiento. Desde marzo que estoy con ese problemita, lo cual debo acomodar cuales son los ejercicios que puedo hacer y cuáles que no. Nada de plegarme más que en el salto no puedo hacer. Tengo sesiones de kinesiología, mi novio me hace el aguante porque es kinesiólogo, ahora la lesión que tuve la semana pasada del brazo que las contracturas me estaban apretando el nervio, me aflojó bastante la espalda él. Igualmente, por suerte ahora estoy mucho mejor y puedo seguir entrenando".

"Tengo que seguir entrenando porque se viene el match, con lo que el entrenamiento es con vistas a esa actividad. El match es el 23 de octubre, el cual será para mujeres, y participan Argentina, Brasil y Chile. Se denomina Desafío Match 3 de salto con garrocha y será desde las 15, con lo cual tendremos la chance de volver a entrar en competencia. En Chile desde la pista de la Católica y en Brasil desde el club Sogipa de Porto Alegre", explicó Aldana sobre lo que se va a disputar el próximo fin de semana.

21102020 f4 atletismo salto con garrocha aldana garibaldi en el card.JPG El profesor Maxi Troncoso es el entrenador de la talentosa garrochista santafesina. UNO Santa Fe

En cuanto a cómo fue la temporada pasada, Aldana, comentó que "te cuento que yo garrochas hace un año que hago, antes hacía salto triple, pero previamente durante diez años hice gimnasia deportiva antes del atletismo. Arranqué en marzo del año pasado en salto con garrocha, salí campeona nacional, y mejoré mucho. Competí en todos los nacionales, salí campeona en el Sub 23, y también fuimos al internacional que se realizó en Santiago de Chile, donde también me fue bien".

Ante la consulta de cómo está el salto con garrocha en Santa Fe, fue contundente al señalar que "no está muy bien que digamos, cada vez quedamos menos practicando esta disciplina del atletismo. Sucede que acá no tenemos las mismas posibilidades que en otros países. No es que te becan o te ayudan económicamente. En mi caso soy de Sauce Viejo, tengo una hora de ida en colectivo y una hora de vuelta. A eso se suma que doy clases, son muchas responsabilidades, y por lo general al estar en un buen nivel muchos prefieren irse a otros países".

21102020 f5 atletismo salto con garrocha aldana garibaldi en el card.JPG Aldana contó que no hay muchos chicos que practiquen salto con garrocha en la ciudad. UNO Santa Fe

Por último, comentó que con "Germán Chiaraviglio tenemos una muy buena relación, y es todo un referente para nosotras. Al tener una relación constante y diaria lo vemos permanentemente, te pones a pensar y decís estoy hablando con un deportista olímpico, pero acá en la pista él es uno más por su forma de ser. Por ahí cuando nos ve nos da algunos concejos, pero lo respeta mucho a Maxi, quien también es un gran entrenador. Ahora no lo vemos mucho a Germán porque el está entrenando en Concordia, pero no deja de ser todo un referente para nosotros".