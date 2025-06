Aldo Duscher es el nuevo DT de Quilmes: "Estoy feliz por la decisión"

“Estoy muy contento y agradecido con la gente del club, ya nos habíamos reunido años atrás. Quilmes es un club importante que siempre me dieron ganas de poder entrenarlo, estoy feliz por la decisión. Estoy con muchas ganas después de haber pasado por la Selección de Paraguay, de estar un tiempo en España en una preparación que tuve muy importante, creo que me llega en un momento muy bueno y estoy con ganas de sacar esto adelante”, expresó.

Acerca del conocimiento que tiene del plantel y sobre la idea de juego que buscará plasmar, detalló: “He visto muchos partidos del equipo, tiene mucha jerarquía, ganas, hay que levantarlo anímicamente, motivarlo y creo que van a venir cosas buenas. Es cuestión de trabajar, del día a día, de crear hábitos positivos, creo que tenemos muchas chances de subir y de estar peleando en los primeros puestos”.

El paladar futbolístico del nuevo entrenador

“Nuestra idea es que la gente se identifique (con el equipo), buscaremos plasmarlo adentro de la cancha y de a poquito lo iremos viendo. No me gusta hablar de números de esquemas porque es todo tan variable, yo me manejo más bien por patrones. Siempre hay que mirar contra quien uno se enfrenta, pero me gusta enfocarme en mi equipo, potenciarlo y ayudar”, precisó.

En relación a la dificultad de la categoría, Aldo sostuvo que “la categoría siempre fue muy competitiva. El fútbol es igual en todas las categorías, hay que jugar bien, ser protagonista, ordenado, equilibrado y yo creo que para eso vamos a trabajar en el día a día, para que Quilmes sea un equipo que tenga las cosas claras”.