Aldosivi y Barracas Central, duelo con urgencias en Mar del Plata

Aldosivi y Barracas Central se enfrentarán este miércoles, desde las 17, en Mar del Plata, en busca de su primera victoria en el Apertura.

28 de enero 2026 · 07:11hs
Aldosivi volverá a presentarse en el Estadio José María Minella este miércoles cuando reciba a Barracas Central por la segunda fecha del Torneo Apertura. Tanto el conjunto marplatense como el equipo porteño persiguen el mismo objetivo: conseguir su primera victoria de la temporada.

El encuentro se jugará desde las 17.00, con Luis Lobo Medina como árbitro principal, Silvio Trucco a cargo del VAR y transmisión en vivo a través de TNT Sports Premium.

Reconstrucción y nuevos nombres en Aldosivi

El equipo de Guillermo Farré atraviesa una etapa de renovación profunda. Después de una permanencia dramática en la categoría, Aldosivi modificó notablemente su plantel: 19 salidas y 15 incorporaciones marcaron un mercado de pases agitado. Entre los refuerzos se destacan futbolistas de recorrido como Esteban Rolón y el arquero Axel Werner, mientras que solo 13 jugadores continúan respecto del grupo que logró sostener la categoría.

En su presentación inicial, el Tiburón mostró orden pero poca contundencia: empató 0-0 ante Defensa y Justicia, sumando un punto que dejó sensaciones mixtas, con solidez defensiva pero la deuda de mayor generación en ataque.

Barracas, entre la competencia local y el plano internacional

Del otro lado estará un Barracas Central que también llega golpeado. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa perdió 1-0 frente a River en la primera fecha, en un partido que dejó polémica por una mano de Gastón Campi dentro del área que desató reclamos por parte del Millonario.

El Guapo afronta un calendario cargado en 2026, ya que además del torneo local disputará la Copa Sudamericana, lo que exigirá rotación y regularidad. En ese contexto, podría sufrir una baja importante: Kevin Jappert aparece en el radar del Torino de Italia y su salida no está descartada.

Posibles formaciones de Aldosivi y Barracas Central

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Matías Morello, Joaquín Novillo, Fernando Román; Martín García, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Agustín Palavecino, Natanael Guzmán.

DT: Guillermo Farré.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera, Gonzalo Morales.

DT: Rubén Darío Insúa.

Con planteles en plena búsqueda de identidad y la necesidad de sumar confianza desde temprano, el cruce en Mar del Plata asoma como una buena oportunidad para que alguno dé el primer golpe del año.

