Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Aldosivi y Defensa y Justicia igualaron 0-0 en el estadio José María Minella en lo que fue el partido debut de la primera fecha del Torneo Apertura 2026

22 de enero 2026 · 20:04hs
Aldosivi y Defensa y Justicia igualaron sin goles en el estadio José María Minella en lo que fue el partido debut de la primera fecha del Torneo Apertura 2026. En un duelo donde ambos estuvieron poco finos en las áreas, el elenco dirigido por Mariano Soso tuvo las jugadas más claras en los pies del delantero Juan Miritello pero sin tener el peso suficiente para ganarlo.

Durante el primer tiempo, las aproximaciones más peligrosas fueron del conjunto visitante. La más clara llegó a través de un tiro libre de Rubén Botta que exigió a Axel Werner, quien respondió con una buena intervención junto a su palo derecho.

Defensa volvió a inquietar con un desborde de Héctor David Martínez que Juan Miritello no logró definir bajo el arco, y antes del descanso Lucas Souto conectó de cabeza la última llegada de riesgo para el Tiburón.

En el complemento el trámite no mostró variantes. Aldosivi recién logró rematar con intención a los 15 minutos, mediante un disparo de Martín García que Cristopher Fiermarín controló sin inconvenientes. Del otro lado, Ayrton Portillo probó desde media distancia, aunque su remate se fue desviado.

Formaciones de Aldosivi y Defensa

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Matías Morello, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba; Martin Garcia, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán y Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Damián Fernández, Lucas Souto, David Martínez; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Julián López, Elías Pereyra; Rubén Botta, Juan Manuel Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.__IP__

Cambios en el segundo tiempo: 19m Abiel Osorio por Gutiérrez (DyJ); 24m Alan Sosa por M. García (A); Tomás Fernández por Guzmán (A); 25m Lucas Rodríguez por Novillo (A); 31m Mateo Aguiar por Pereyra (DyJ); Samuel Lucero por Botta (DyJ); 39m Alejandro Villareal por Rolón (A); Franco Leys por Bochi (A); 49m Nazareno Roselli por D. Fernández (DyJ).

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: Fabricio Llobet.

