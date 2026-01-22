Aldosivi y Defensa y Justicia ponen en marcha el Apertura en Mar del Plata

Aldosivi y Defensa y Justicia disputarán el primer partido del Torneo Apertura este jueves, desde las 17, en el José María Minella.

El Torneo Apertura 2026 comenzará este jueves para Aldosivi y Defensa y Justicia, que se medirán desde las 17 en el estadio José María Minella, en uno de los encuentros que abrirán la primera fecha del certamen. Ambos llegan con realidades distintas, pero con la necesidad compartida de empezar sumando.

El Tiburón afronta la temporada con el objetivo claro de dejar atrás el sufrimiento del año pasado. El equipo marplatense logró evitar el descenso en la última jornada de 2025 , tras una victoria agónica por 3-2 ante San Martín de San Juan , resultado que selló la permanencia y envió al Santo a la Primera Nacional.

Un Aldosivi renovado y con nuevos objetivos

Con Guillermo Farré al frente del proyecto, Aldosivi encaró el mercado de pases con decisión y sumó 13 refuerzos, buscando ampliar el plantel y ganar competitividad. Los últimos en incorporarse fueron los delanteros Mauro da Luz y Junior Arias, quienes llegan para potenciar el frente ofensivo.

Durante la preparación, el conjunto marplatense disputó dos amistosos. En el primero se midió ante Atlanta, con un empate sin goles y una victoria por 1-0, mientras que luego enfrentó a Platense, con registros de 0-0 y triunfo por 2-1, encuentros que sirvieron para ajustar piezas de cara al debut oficial.

Defensa, con cuentas pendientes

Del otro lado estará Defensa y Justicia, que cerró el 2025 con un sabor amargo. El Halcón quedó fuera de los playoffs y también sin clasificación a la Copa Sudamericana, por lo que en este 2026 competirá exclusivamente en el plano local.

A pesar de ese cierre adverso, la dirigencia apostó fuerte en el armado del plantel y sumó futbolistas de peso como Ever Banega y Rubén Botta, con la intención de elevar la jerarquía del equipo y dar pelea por el primer título de su historia en el fútbol argentino.

Lo que hay que saber del partido