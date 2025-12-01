Uno Santa Fe | Ovación | alejandro bonazzola

Alejandro Bonazzola asumirá como vicepresidente 3° y representará a Colón en la AFA

Tras el triunfo de José Alonso en las elecciones 2025, Alejandro Bonazzola ocupará la vicepresidencia 3° y será el encargado de representar a Colón ante la AFA.

1 de diciembre 2025 · 18:01hs
El flamante dirigente Alejandro Bonazzola comenzará su gestión como vicepresidente 3° de Colón luego de la victoria de la lista Tradición Sabalera. Abogado, empresario y con trayectoria en distintos sectores, asumirá también la responsabilidad de ser el representante del club ante la Asociación del Fútbol Argentino.

Alejandro Bonazzola: un perfil con experiencia profesional

Nacido en Reconquista y radicado en Santa Fe desde su adolescencia, Bonazzola desarrolló su carrera en el ámbito jurídico y en proyectos empresariales. Con actividad tanto en la capital provincial como en Buenos Aires, destaca por su trabajo ligado a la gestión de residuos y al desarrollo inmobiliario. Para la nueva conducción, su llegada aporta gestión, contactos y visión estratégica.

Un rol clave en la Asociación del Fútbol Argentino

El propio dirigente confirmó que la conducción le encomendó la representación de Colón ante la AFA. Según explicó, originalmente había ofrecido colaborar desde afuera, pero le indicaron que para ocupar ese espacio debía integrar la comisión. Asegura que su compromiso será activo, más allá del rol formal, buscando fortalecer la presencia del club en el ámbito nacional.

Participación masiva y una etapa que busca reconstrucción

Bonazzola valoró la movilización de los socios en una jornada electoral histórica y subrayó que el resultado marca el inicio de un proceso de reconstrucción institucional. Señaló que la agrupación ganadora cuenta con experiencia, pero que será fundamental integrar nuevos actores, jóvenes y profesionales que aporten ideas frescas para revitalizar cada área.

Relación y confianza con Alonso

Aunque su vínculo con José Alonso es reciente, aseguró que mantuvieron largas conversaciones que le permitieron conocer su forma de trabajar. Destacó su honestidad, su perfil emprendedor y su compromiso con la institución, factores claves que lo convencieron de sumarse al proyecto.

