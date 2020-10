Alejandro Molinas: "Sufriremos la pérdida de jugadores en CRAI"

image.png Alejandro Molinas es el presidente del CRAI, entidad que volvió a abrir sus puertas esta semana.

A cerca de si los sorprendió la nueva cuarentena que se impuso hace 14 días, el Mecha Alejandro Molinas afirmó que "no del todo, porque si veíamos todo lo que estaba pasando en Rosario, que ya había aumentado el nivel de casos, se preveía que podía pasar algo acá en Santa Fe. Lo que pasa que lamentablemente hay que empezar a convivir con esto de la pandemia, porque es algo que no se va a ir en lo inmediato.

"Este año no se va a poder jugar rugby, por lo menos los chicos pueden disfrutar algo al aire libre, y hacer sobre todo una actividad física. Tal vez más adelante puedan tener la pelota, con algún poco de contacto, pero sino los chicos tenerlos encerrados tampoco es lo más adecuado. Tampoco es lo más conveniente llevarlos a la Costanera, al parque del Sur o al parque Federal por son muy chicos los espacios, ya que está lleno de gente. Por ahí los clubes en eso facilitan mucho a la sociedad para que puedan desarrollar actividades físicas con mayor seguridad", afirmó Alejandro Molinas.

En virtud a como se dio el regreso al club, el máximo dirigente de la entidad de la autopista Alejandro Molinas comentó que "el protocolo es el mismo que veníamos utilizando antes del nuevo parate, son por grupos, hasta diez personas, con listas previas, se les toma la temperatura en el ingreso al club, alcohol en gel, distribuidos en espacio distanciados, se está cumpliendo, y lo bueno es que nosotros tenemos un club amplio, con muchas canchas, entonces el tema espacios no es ningún impedimento. Estamos sobre la autopista, las instalaciones son grandes y bien espaciosas, y al aire libre que también ayuda".

Más expresiones desde la autopista

"En el CRAI en la actualidad están solamente concurriendo las divisiones juveniles de rugby, que serán aproximadamente 220 chicos, y en el caso del hockey son alrededor de 250 chicas las que asisten. Las infantiles que empiezan la semana pasada, con la M13 y M14, los más chiquitos lo harían más adelante, porque son los que no están autorizados" destacó el presidente Gitano Alejandro Molinas.

image.png El dirigente Gitano admitió que en rugby es difícil una competencia este año.

Alejandro Molinas contó que "en el club aproximadamente tenemos 950 jugadores, entre rugby y hockey. Hay muchos chiquitos en rugby infantil. Son los que más sufren esto de no poder hacer actividad física y no tener contacto con los amigos. Lamentablemente por la edad muchos ya no tienen ni celular, por eso coordinar con los chicos se hace más complicado. También son más revoltosos por la edad, y llevarlos a una casa ya es más complicado. Más de uno o dos no lleva nadie. Por eso el club le brinda otro ambiente, otro lugar y al aire libre que sería bueno".

Sobre el estado de situación del club, Alejandro Molinas expresó que "hoy al no tener actividad uno lo mira y te da lástima. Acostumbrado a tener mucha gente, sobre todo los fines de semana, y en la semana que hay prácticas, uno lo mira y se te cae una lágrima. En la pandemia aprovechamos a hacer algunos trabajos pendientes, los haces a principio o finales de año, hay obras que no se pueden llevar a cabo por la gran circulación de gente. Hemos terminado un gimnasio debajo de las tribunas, unos baños, damos vuelta una cancha de rugby pensando en el año que viene. Con el Mundial Juvenil del año pasado se hicieron también muchos trabajos. Con hockey hicimos hace dos años la cancha de sintético, y la realidad que se han acercado muchas chicas nuevas a jugar al club. Sin dudas, fue un antes y un después para el hockey".

"Con este parate se complica todo. Este año, hablando de los clubes de rugby, vamos a sufrir una pérdida importante de jugadores. La región en sí, te diría a nivel de nuestro país, porque sumado a Los Pumas que no tuvieron competencia se fueron surgiendo los problemas. Va a costar sumar gente para las prácticas del año que viene. Vamos a andar un treinta por ciento de jugadores que se van a perder. En el caso del CRAI, lo encuentra bien económicamente, los socios han seguido pagando la cuota, por lo que estamos más que agradecidos, y no tenemos deudas que no es poca cosa", destacó Alejandro Molinas.

Por último, Alejandro Molinas señaló que "uno pensaba que esto iba a demorarse dos o tres meses y no fue así. Vamos a estar casi un año hasta que arranque todo de vuelta. Las competencias arrancarán en marzo del año que viene, ya se termina y digamos que el año está casi perdido. En el hockey puede llegar a jugarse algo, porque no tenes tanto contacto físico. Diría como el fútbol, que los puede ayudar, pero un torneo corto, pero está todo muy cambiante, y se mantiene la incertidumbre de jugar o no alguna competencia".