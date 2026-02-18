Uno Santa Fe | Ovación | UEFA

La UEFA investiga el escándalo entre Vinícius y Prestianni

La máxima autoridad del fútbol europeo designó a un inspector de Ética y Disciplina para investigar lo sucedido entre Vinícius y Prestianni

18 de febrero 2026 · 11:59hs
La UEFA investiga el incidente entre Vinícius y Prestianni.

La UEFA investiga el incidente entre Vinícius y Prestianni.

La UEFA comunicó que designó a un inspector de Ética y Disciplina para “investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio” que realizó el brasileño Vinícius Juniors contra el argentino Gianluca Prestanni, en la victoria por 1-0 de Real Madrid en su visita a Benfica por la ida de los Playoffs de la Champions League.

La dura sanción que podría recibir Prestianni

La entidad presidida por el esloveno Aleksander Ceferin aseguró que el informe oficial del duelo “está siendo revisado en estos momentos” y explicó: “Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones, estas se anuncian mediante la página web disciplinaria de la UEFA".

El artículo 14 del código disciplinario de la institución que rige el fútbol en el Viejo Continente dice: “Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada”.

Un hecho similar ocurrió la pasada temporada, tras el duelo entre Atlético y Real Madrid en la casa del Colchonero. En aquella oportunidad, la sanción tardó diez días en ser decidida e implicó un juego de suspensión para Kylian Mbappé y Antonio Rüdiger por sus gestos de respuesta a la tribuna.

El duelo entre Las Águilas y el Merengue fue suspendido durante ocho minutos por el árbitro francès François Letexier, quien aplicó el protocolo contra el racismo -inaugurado en 2009- luego de que Vinícius metiera un golazo, celebrará con un baile y denunciase un insulto racista de Prestianni.

El argentino, ex Vélez Sarsfield, negó las acusaciones después del duelo: "En ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie".

En contrapartida, el ex Flamengo opinó que “los racistas son, ante todo, cobardes” y que “necesitan cubrirse la boca” con la camiseta para “demostrar lo débiles que son”. Además, agregó: “Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario".

Luego, el galo Kylian Mbappé respaldó a su compañero de ataque: “Lo que he visto es muy claro, el número 25 le ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. No se puede aceptar este tipo de actitud”.

