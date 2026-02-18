Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Franco Colapinto sigue demostrando sus condiciones en la máxima categoría del automovilismo mundial. Este miércoles, en el circuito de Sakhir, el bonaerense rompió los cronómetros al marcar un tiempo de 1:35.475, convirtiéndose en el registro más veloz para Alpine en estos cuatro días de pruebas.

Colapinto se destacó por encima de Gasly

La jornada no había empezado fácil. Por la mañana, el A526 mostró algunos desajustes y dejó al argentino con pocas vueltas y un tiempo discreto que lo ubicaba en el fondo. Pero en el segundo turno, tras el gran laburo de los mecánicos, Franco salió a pista con todo: metió el 8° mejor tiempo del día, quedando a tiro de Carlos Sainz (Williams) y superando por casi medio segundo a su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly.