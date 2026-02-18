Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

El piloto argentino Franco Colapinto completó su vuelta más rápida con el nuevo auto de Alpine desde que empezaron las pruebas de pretemporada

18 de febrero 2026 · 12:12hs
Franco Colapinto se destacó supendando a su compañero de equipo Pierre Gasly.

Franco Colapinto se destacó supendando a su compañero de equipo Pierre Gasly.

Franco Colapinto sigue demostrando sus condiciones en la máxima categoría del automovilismo mundial. Este miércoles, en el circuito de Sakhir, el bonaerense rompió los cronómetros al marcar un tiempo de 1:35.475, convirtiéndose en el registro más veloz para Alpine en estos cuatro días de pruebas.

Colapinto se destacó por encima de Gasly

La jornada no había empezado fácil. Por la mañana, el A526 mostró algunos desajustes y dejó al argentino con pocas vueltas y un tiempo discreto que lo ubicaba en el fondo. Pero en el segundo turno, tras el gran laburo de los mecánicos, Franco salió a pista con todo: metió el 8° mejor tiempo del día, quedando a tiro de Carlos Sainz (Williams) y superando por casi medio segundo a su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly.

El segundo día, que será este jueves, quedará íntegramente en manos del piloto argentino. Por último, la tercera y última sesión volverá a tener a Gasly como protagonista.

Franco Colapinto Bahréin Gasly
Noticias relacionadas
Matías Almeyda sufrió una severa sanción.

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

La UEFA investiga el incidente entre Vinícius y Prestianni.

La UEFA investiga el escándalo entre Vinícius y Prestianni

Tomás Etcheverry se metió en octavos de final del Río Open.

Etcheverry venció en el Río Open a Comesaña y avanzó a octavos de final

Nicolás Galatro es el head coach de Capibaras XV.

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Lo último

Vinícius: Los racistas son, ante todo, cobardes

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Para el frente de sindicatos, la gente aún no dimensiona el impacto de la reforma laboral

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Último Momento
Vinícius: Los racistas son, ante todo, cobardes

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Para el frente de sindicatos, la gente aún no dimensiona el impacto de la reforma laboral

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

Ovación
Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus