Sacudón en Unión: Seigorman ya no es el DT y comienza la búsqueda de sucesor

Maximiliano Seigorman dejó de ser el entrenador en la Liga Nacional, y ya se busca su sucesor. Martín Castellazzi será el interino.

9 de diciembre 2025 · 07:24hs
Sacudón en Unión: Seigorman ya no es el DT y comienza la búsqueda de sucesor

Unión atraviesa días de movimiento dentro de su estructura de básquet profesional. En la previa de una nueva presentación por la Liga Nacional, el club confirmó oficialmente la salida de Maximiliano Seigorman, quien no continuará al frente del plantel rojiblanco tras casi dos años de gestión.

El comunicado de Unión sobre la salida de Seigorman

A través de un comunicado, la institución santafesina expresó su gratitud hacia el entrenador: “Unión informa que Maximiliano Seigorman no continuará en la dirección técnica del equipo de Liga Nacional de Básquet. Le agradecemos por todo este tiempo compartido, su profesionalismo, conocimiento y capacidad para comandar nuestro equipo; y seguir escribiendo páginas en la historia grande de nuestro club. Le deseamos lo mejor para su carrera”.

Minutos más tarde, el club agregó que la Comisión Directiva ya trabaja en la búsqueda del nuevo conductor. Mientras tanto, Martín Castellazzi asumirá la conducción interina del plantel profesional.

Un ciclo con claros avances y números equilibrados

El paso de Seigorman por la Avenida López y Planes deja una marca estadística concreta: 73 partidos dirigidos, con 32 triunfos y 41 derrotas. Su arribo en febrero de 2024 le permitió a Unión cumplir su primer gran objetivo: evitar la serie por la permanencia. En aquel breve pero decisivo tramo, el equipo ganó 7 de 18 encuentros y logró estabilizar su rendimiento.

Ya en la temporada 2024/25, el conjunto tatengue dio un salto competitivo, alcanzando 20 victorias en 42 partidos. Ese desempeño le permitió ingresar a la Reclasificación, instancia en la que finalmente fue eliminado por 3-1.

En la actual campaña 2025/26, sin embargo, los resultados no terminaron de acompañar. Unión suma 4 triunfos en 12 presentaciones y se posiciona 16° en la tabla, situación que aceleró la decisión dirigencial de buscar un cambio en la conducción técnica.

Castellazzi toma el mando de manera interina

Mientras se analiza el futuro y comienzan a circular nombres, el martes Unión deberá afrontar un compromiso clave frente a Independiente. En ese partido, el responsable del banco será Martín Castellazzi, quien ya sabe lo que es dirigir al plantel en la Liga: lo hizo en un encuentro de la temporada 2023/24, donde consiguió un valioso triunfo ante Platense.

El Tate transita un momento de reacomodamiento institucional y deportivo, con la urgencia de encontrar estabilidad rápidamente para no perder terreno en una temporada que recién comienza a tomar temperatura. La decisión sobre el nuevo entrenador será clave para el rumbo del equipo en lo que resta de la competencia nacional.

Unión Liga Nacional Seigorman
