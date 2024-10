Alex Albon elogió a Colapinto: "Estoy impresionado"

“Obviamente, (me ayuda) tener un punto de referencia, pero también en términos de estrategia: podemos hacer cosas. Especialmente en el mediocampo, donde hay tanta presión, dependes bastante de la estrategia para sumar puntos”, explicó el piloto de la escudería Williams.

A su vez, se encargó de dejar en claro que es muy importante el buen nivel de Colapinto para el equipo y mismo para él: “La batalla en el mediocampo está dividida por una décima y media, dos décimas entre todos. “Hay una gran tendencia este año donde un piloto va corto y otro va largo en el primer stint. Cuando puedes tener a un piloto que es capaz de estar ahí y hacer, quizás, lo contrario o intentar sacar a otro piloto de delante de cualquier situación que podamos necesitar, se convierte en algo realmente útil”.

Anteriormente, Albon no había logrado medirse ante un compañero que este a su mismo nivel -siendo el único que había conseguido llegar a una Q3 y sumar algunos puntos-, ya que tanto el canadiense Nicholas Lafiti como el estadounidense Logan Sargent nunca consiguieron ser muy competitivos y solo sumaron un punto entre los dos.

Por ello, es un mundo nuevo para el tailandés poder enfrentarse al argentino que posee su mismo nivel o hasta, en algunas oportunidades, lo supera.

"Estoy impresionado. Yo no diría sorprendido. Creo que ya fue rápido en el test que hizo en Silverstone este año y se lo ha tomado con mucha comodidad. Parece que no está tenso. Está relajado, que es lo mejor que puedes estar cuando te suben a un coche de Fórmula 1 a mitad de temporada. Así que no estoy sorprendido, pero sí gratamente impresionado", elogió el piloto.

La buena relación entre ambos pilotos

Albon concluyó siendo optimista en cuanto al presente de Williams: “Hemos tenido una buena racha de carreras”.

“Siento que el impulso está con nosotros. Así que, sí, no veo por qué no podemos sumar puntos en las próximas carreras y especialmente este fin de semana”, agregó el tailandés.

Franco Colapinto y Alex Albon volverán a las pistas este viernes a las 14.30 (hora Argentina) en la primer y única Practica Libre del Gran Premio de Estados Unidos. Más tarde, a las 18.30 (hora Argentina) correrán la Sprint Shootout.