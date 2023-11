Alfredo Berti dejó de ser el DT de Independiente Rivadavia

Berti retornó a la Lepra en abril pasado luego de un primer ciclo en el Parque en el año 2017. En esta segunda etapa en el Parque, logró 20 triunfos (incluida la final con Almirante Brown), empató 5 y perdió solo 3.

Desde hace días existían rumores que señalaban que Berti podría irse a Newell´s, que se quedó sin DT por el alejamiento de Gabriel Heinze al finalizar la Copa de la Liga Profesional. Esto, más el antecedente del 2013, alimentaron la versión.

Argumentó "desgaste y cansancio"

Según informó por Radio Nihuil el periodista Rodrigo Chipi Ríos, Alfredo Berti tenía un acuerdo de palabra con la dirigencia de Independiente Rivadavia para el 2024, y cuando todo estaba listo para la firma de contrato, el DT dijo que "prefería tomarse unos días para pensarlo".

Este jueves, cerca de las 9.30 reunió al plantel Azul y les comunicó su decisión de no continuar como entrenador debido a "desgaste y cansancio", y que frente a River, este viernes, sería su último partido.

Consultado sobre alguna oferta de otro club, en particular Newell´s Old Boys, aclaró que no ha tenido "ningún contacto con dirigentes de ese club", donde fue jugador profesional y luego, en 2013, director técnico de la primera división.

La renuncia en las palabras de Alfredo Berti

Entrevistado por Rodrigo Ríos, Berti confirmó: "Ya le informé a los dirigentes y a los futbolistas al mismo tiempo. Estamos esperando el partido de mañana (con River) y ya me desligo del club".

Respecto a los motivos, evitó dar precisiones y comenzó a agradecer a "los futbolistas y dirigencia y a la gente" y que se había sentido muy bien en el club, en el que "quedó comprobado este año, con este proceso, que cuándo todos tiran para el mismo lado, todo es mucho más fácil. Creo que esta fue la demostración de este club en este torneo. Creo que dio un mensaje para el fútbol”, cerró.