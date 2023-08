Alma Juniors de Esperanza ganó y será finalista en Segunda División

En Segunda División, a la vera de la ruta provincial 70, en la ciudad cabecera del departamento Castellanos, Alma Juniors de Esperanza se impuso en calidad de visitante a CRAR de Rafaela por 16 a 13. El cotejo contó con el muy buen arbitraje del santafesino Facundo Gorla. Para los anfitriones los puntos fueron todos concretados por Santiago Kerstens, a partir de un try, una conversión y dos penales. Para los dirigidos por Carlos Gonella hubo un try de Juan Milano, una conversión y dos penales de Burna y un drop del full back Wildmer.

Se trató de un cotejo en el cual en el primer tiempo se pudo observar un dominio de la escuadra de la ciudad de Esperanza, siempre jugando territorialmente hablando, jugando en campo local, logrando ponerse 10 a 0 en el marcador. Luego, CRAR en los últimos minutos del período inicial se posicionó en campo rival. En dos o tres movimientos, logró recuperar una pelota que le permitió hacer un try cerca de los postes para irse al descanso ganando la visita por 10 a 7.

En el segundo tiempo fue parejo, los dos elencos salieron a buscar el triunfo, no fue cerrado, porque tuvo mucha dinámica, intenciones de juego, pero los dos con muy buena lectura defensiva, y no dieron espacios para jugar defensivamente hablando. Hay que destacar que, al poderío del pack de fowards que tiene Alma Juniors, que no es el mismo de otros años, porque es un poco más dinámico, la línea de backs tuvo una buena manipulación de pelotas.

Alma Juniors.jpg El trabajo de la defensa fue clave en el triunfo de la escuadra esperancina en la ciudad de Rafaela. Prensa CRAR

Hay que señalar que se trató de un trámite cerrado en los fowards, pero con muy buenos despliegues por momento hacia afuera. Defensivamente fue un cotejo en el que no se dieron espacios ni ventajas, entretenido, muy duro, muy apasionante, y con un resultado abierto hasta el final porque la diferencia era muy corta. Sin dudas una verdadera final, que tuvo como ganador a Alma Juniors porque supo aprovechar las oportunidades que dispuso.

En el otro cotejo de semifinal, disputado en el departamento General López, con el arbitraje del rosarino Carlos Poggi, Jockey Club de Venado Tuerto se impuso a Los Caranchos de Rosario por 38 a 32. Por lo tanto, la final será el próximo sábado 12 de agosto, a las 13, entre Alma Juniors de Esperanza y Jockey Club de Venado Tuerto.

En Tercera División, el tercer nivel del interuniones litoraleño, en el departamento General López, Los Pampas de Rufino se consagró campeón de la competición al imponerse a Atlético Almirante Brown de San Vicente por 13 a 6 con el arbitraje del entrerriano Juan Moyano. Por lo tanto, el posicionamiento quedó de esta manera: 1º Los Pampas de Rufino; 2º Brown de San Vicente, 3º Gimnasia de Pergamino, 4º Cha Roga, 5º Querandí RC, 6º Regatas & Belgrano de San Nicolás, y 7º Regatas & Belgrano de San Nicolás.

Síntesis

CRAR 13- Alma Juniors de Esperanza 16

CRAR: Juan Ignacio Ghizzoni, Jonatan Viotti y Jorge Andrés Raquelme; Juan Cruz Karlen y Facundo Aimo; Manuel Mandrille, Gastón Kerstens y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar; Leonardo Sabellotti, Juan Nicolás Imvinkelried, Santiago Albrecht, Esteban Appo y Santiago Kerstens. Entrenador: Alejandro Chiavón. Luego ingresaron: Jerónimo Ribero, José Francone, Joaquín Rouco Oliva, Pedro Ambort, Ticiano Hang y Facundo Ledema.

Alma Juniors de Esperanza: Joaquín Fernández, Nicolás Sandoval y Enzo Vera; Rodrigo Perroud y Alex Rista; José Francisco Lucena, Axel Rista y Juan Milano; Ignacio Roffinott y Tomás Burna; Marcelo Heidegger, Emiliano Silvi, Alan Sánchez, Ignacio Burna, y Lucas Wildmer. Entrenador: Carlos Gonella. Luego ingresaron: Ivo Trod, Franco Nahuel Juárez, Mario Mosqueda, Gastón Juárez, Martín Roldán, Genaro Chelini y Mateo Torrilla.

Primer tiempo: 20´ penal Tomás Burna, 39´ try Juan Milano convertido por Tomás Burna, 43´ try y conversión de Santiago Kerstens.

Parcial: CRAR 7- Alma Juniors 10

Segundo tiempo: 10´ penal Santiago Kerstens, 11´ drop Lucas Wildmer, 33´ penal Santiago Kerstens, 36´ penal Tomás Burna.

Amarilla: Juan Cruz Karlen (CRAR).

Cancha: CRAR de Rafaela.

Referee: Facundo Gorla (USR).