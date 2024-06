Almada dejará Atlanta United y complicó su presencia en los Juegos Olímpicos

Thiago Almada dejará Atlanta United para emigrar a Botafogo de Brasil y complicará su participación en los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina Sub 23

Thiago Almada dejará Atlanta United para emigrar a Botafogo de Brasil y complicará su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub 23 que conduce Javier Mascherano.

El capitán de la Selección Argentina Sub 23 fue transferido por 20 millones de dólares al grupo Eagle Football, y uno de sus posibles destinos y el más cercano es el Botafogo de Brasil. Este movimiento complica su disponibilidad para la cita olímpica, ya que el torneo no forma parte del calendario FIFA, y dependerá de la voluntad del club brasileño cederlo o no.