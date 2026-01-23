Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

Alpine presentó el A526 con el que correrá Colapinto este año en la Fórmula 1

La presentación del A526 de Alpine con el que correrá Franco Colapinto en la Fórmula 1 se llevó a cabo en un lujoso crucero en Barcelona.

Ovación

Por Ovación

23 de enero 2026 · 09:06hs
Alpine presentó el A526 con el que correrá Colapinto este año en la Fórmula 1

La escudería francesa Alpine presentó el A526 con el que correrá el argentino Franco Colapinto durante el 2026 en la Fórmula 1.

La extravagante presentación a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas se llevó a cabo en un crucero en Barcelona y contó con la participación de los dos pilotos titulares, Colapinto y el francés Pierre Gasly, del asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore, además Steve Nielsen, jefe de escudería.__IP__

Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul, que son los colores de sus principales sponsors.

Alpine se ilusiona con tener una buena temporada en este 2026, principalmente debido al nuevo motor de Mercedes, el tiempo que tuvieron para preparar el A526 y las horas en el túnel de viento para mejorar varias cuestiones relacionadas a la aerodinámica. #AgenciaNA

Así es el Alpine A526

image
image
image
Alpine Franco Colapinto Barcelona
Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

