American Raptors aseguró el sexto lugar en San Pablo

Fue el conjunto norteamericano quien logró el triunfo en un entretenido encuentro que tuvo once tries y buenos momentos de ataque de ambos equipos. Empatados en once puntos al comenzar el encuentro, el triunfo le permitió al ganador sumar cinco puntos y alejarse del piso de la tabla. Los dos puntos bonus que se quedó Cobras fueron insignificantes al no poder evitar terminar en última posición.