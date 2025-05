Ancelotti: "Tengo que explicar cosas que no quiero explicar"

Carlo Ancelotti acudió obligado al comparecimiento con los periodistas en el día previo a uno de sus tres últimos partidos como entrenador de Real Madrid antes de sumarse a la Selección de Brasil, este miércoles con Mallorca. La situación no le gustaba y lo dejó claro: "Soy muy feliz, si hoy no hubiera tenido la rueda de prensa, sería un día fantástico".

Pero la incomodidad de Carleto era porque "tengo que explicar cosas que no quiero explicar, porque tengo la camiseta del Real Madrid hasta el 25 de mayo. No quiero que me pregunten otras cosas porque la quiero respetar hasta el último día".

Es que al nuevo DT de la Canarinha no pareció caerle muy bien el hecho de que la Confederación Brasileña de Fútbol haya anunciado este lunes su contratación, mientras que su actual club no se pronunció oficialmente sobre su salida: "Sacará el comunicado cuando quiera, pero no hay ningún tipo de problema, yo no sé cuándo será pero lo harán en los tiempos que sean oportunos para Real Madrid. Lo que yo hablo con el club es absolutamente personal".

Cuando lo consultaron sobre si sentía tristeza por irse de la Casa Blanca o alegría porque afrontará el desafío de la Verdeamarela, se mantuvo en la premisa de ser escueto. "El sentimiento personal obviamente es que desde el 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero todavía hoy soy entrenador de Real Madrid y quiero terminar bien esta fantástica aventura aquí, quiero hacerlo lo mejor posible".

Y amplió: "Sé que deben estar muy interesados por lo que pienso y por lo que va a ser, pero tengo que pensar en los tiempos que estoy viviendo, que son los días que me quedan aquí. Por el gran respeto que tengo al club, la afición y los jugadores, estoy focalizado en lo que tengo que hacer en el último tramo de esta aventura espectacular".