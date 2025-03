Aníbal Colapinto: "Hasta los dueños de la F1 no entienden cómo no está Franco"

En la inauguración de la exhibición mundial de la F1 en Buenos Aires, Aníbal Colapinto expresó su indignación porque su hijo aún no tiene un asiento en Alpine

El descargo del padre de Franco Colapinto

La dedicación de Franco Colapinto al automovilismo es innegable. Desde su debut en la Fórmula 2 hasta su participación en las últimas nueve carreras de la temporada 2024 del Gran Circo con Williams, el piloto de Buenos Aires ha demostrado su habilidad. No obstante, su futuro sigue siendo incierto. Es por ello que Aníbal lanzó una contundente declaración: "Hasta los propios dueños de la Fórmula 1 dicen que no puede ser que Franco no esté en la Fórmula 1", confesó.

Por otro lado, el evento en La Rural puso de manifiesto la envergadura del fenómeno Colapinto. Entre vitrinas que rinden homenaje a leyendas como Fangio, Reutemann, Senna y Mansell, también se encontraba un espacio dedicado a Franco. En él se exhibió su mono de carreras y los trofeos de sus primeros logros en el automovilismo. Para Aníbal, ver a su hijo en ese contexto representa un gran orgullo, pero también una señal de que Franco merece mucho más: "Siento un orgullo tremendo, te imaginás. Que una exhibición de Fórmula 1 esté acá en Buenos Aires, en Argentina y que haya un lugarcito de Franco dentro del Museo de Fangio me infla el pecho", sentenció.

Además del talento en pista, el pilarense se ganó la simpatía del público por su carisma y espontaneidad. "Es descontracturado, dice lo que siente, aunque lo reten lo dice igual. Es él y va a seguir siendo así toda la vida", aseguró su padre.

Los rumores sobre un posible asiento en Alpine siguen tomando fuerza. Mientras tanto, figuras del automovilismo como Flavio Briatore aseguran que su llegada a la F1 es solo cuestión de tiempo. La pregunta que todos se hacen es: ¿cuánto más tendrá que esperar Franco Colapinto para ocupar el lugar que, según muchos, ya se ganó en la pista?.