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Fenómeno de El Niño: ya se evacuó más del 70% de la hacienda en zona de islas

Tras las alertas y las medidas implementadas, el número de animales en zonas anegables bajó de más de 700.000 a menos de 182.000. La Provincia agilizó trámites con el Senasa y coordinó obras, traslados y medidas de seguridad con organismos y productores.

24 de octubre 2026 · 11:38hs
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El gobierno de Santa Fe confirmó que el 70% de la hacienda que estaba en las islas del Delta del Paraná fue reubicado ante el riesgo de inundaciones por El Niño.

Foto: gobierno de Santa Fe.

El gobierno de Santa Fe confirmó que el 70% de la hacienda que estaba en las islas del Delta del Paraná fue reubicado ante el riesgo de inundaciones por El Niño.

Ante el avance del fenómeno de El Niño y el aumento del caudal del Paraná, asociado a las lluvias en las cuencas altas y a la apertura de compuertas en Yacyretá e Itaipú, el Gobierno de Santa Fe intensificó la asistencia técnica, la articulación territorial y el apoyo logístico para trasladar animales desde las islas hacia tierras altas.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Gustavo Puccini, destacó que la presencia del Estado en el territorio y la respuesta de los productores permitieron reducir en más del 70 % el ganado expuesto en zonas bajas e inundables.

Descenso del stock y respuesta de los productores

Según el último informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), con datos al 19 de octubre de 2026, en las islas de jurisdicción santafesina quedaban 181.798 bovinos y 8.908 equinos de trabajo. La cifra contrasta con el relevamiento de comienzos de agosto, que contabilizó más de 709.300 animales bajo amenaza, entre ellos 660.993 vacunos, distribuidos en más de 6.100 unidades productivas costeras. Los departamentos ribereños de Garay y San Javier concentran buena parte del repliegue hacia zonas continentales seguras.

El gobierno de Santa Fe confirmó que el 70 % de la hacienda que estaba en las islas del Delta del Paraná fue reubicado ante el riesgo de inundaciones por El Niño.

Al evaluar el operativo, el ministro Gustavo Puccini y el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, destacaron el trabajo conjunto con el sector: “La ganadería en islas convive históricamente con los pulsos naturales del Paraná. Luego de una década sin repuntes y una sequía prolongada que concentró una alta carga en pastizales ribereños, el ciclo actual exige volver a tierra firme. La coordinación directa permitió pasar de una alerta temprana a una gestión operativa con respaldo sanitario y logístico en el territorio”, señalaron.

LEER MÁS: Crecida del río en la costa santafesina: evacúan más de 15 mil cabezas de ganado en la zona de San Javier

Trámites más ágiles con el Senasa

Para evitar demoras administrativas ante la crecida, el Ministerio de Desarrollo Productivo gestionó ante las autoridades nacionales del Senasa un conjunto de excepciones normativas que fue aprobado. En el marco de la emergencia hídrica, se autorizó el uso del Certificado Provisorio de Tránsito Animal (CPTA) y se flexibilizó la emisión de los Documentos de Tránsito Electrónico (DTE).

La medida agilizó los traslados y permitió habilitar destinos de pastaje o invernada de emergencia en los departamentos de Vera, General Obligado y San Justo, así como en Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero. El sistema mantiene los controles fiscales y sanitarios. Desde agosto se concretaron 1.608 movimientos de vacunos evacuados.

Obras y logística fluvial

En San Javier, la Secretaría de Recursos Hídricos coordinó con la empresa constructora de las defensas urbanas la apertura y el ensanche del albardón costero. Allí se habilitó una calle de paso para que los arreos ingresen en tierra firme sin obstáculos y sin comprometer las obras de contención.

En Puerto Reconquista, el Ente Administrador del Puerto de Reconquista (Eapre) optimizó el embarcadero para la descarga de animales transportados en barcazas. Además, la provincia coordinó con la Prefectura Naval un monitoreo continuo para que las travesías se realicen de día y con condiciones meteorológicas seguras.

Seguridad en los arreos y prevención vial

Por las condiciones de los terrenos anegados, la Provincia dispuso que el personal de campo que participa en arreos y maniobras desde embarcaciones use chalecos salvavidas y suspendió las tareas nocturnas. También reforzó los patrullajes ante la presencia de animales en las banquinas de la ruta provincial 1, en Garay y San Javier, y de la ruta nacional 11, entre Villa Ocampo y Las Toscas. En esas tareas intervienen la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Vialidad Provincial y Protección Civil.

Como apoyo, continúa activa la plataforma Ropeca (Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria de la Provincia de Santa Fe), disponible en santafe.gob.ar/ropeca. El registro reúne ofertas validadas de campos para pastaje temporal, forrajes conservados y transporte terrestre o fluvial. Los equipos técnicos mantendrán el monitoreo semanal hasta completar el resguardo de los animales que permanecen en las islas.

El Niño hacienda islas productores
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