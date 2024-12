Aquiles Balaudo dirá presente en la 47ª Maratón Santa Fe-Coronda

Balaudo celebró el retorno de la Santa Fe-Coronda

Se viene la 47ª edición de la Maratón Santa Fe-Coronda, y el galvense Balaudo, reflexionó que “El retorno de la maratón es algo que esperé desde 2022 que fue mi última, donde no había podido llegar en condiciones físicas óptimas, estuve esperando la oportunidad de ir por otra. Creo que es algo que está en el ADN de Santa Fe, algo que une a los nadadores con la gente. Es súper importante no perder esta competencia, yo de chico la veía por tele soñando competir ahí, con los mejores del mundo… con el pasar de los años se dio… creo que ahí está la razón por la que no se debe perder, para que los chicos de hoy tengan un sueño u objetivo a largo plazo y en algunos años, ser uno de esos locos que nadan 57 kilómetros.”.

Sobre los dos ganadores de la carrera a fines de los 80 y principios de los 90 cuando Santa Fe dominó ampliamente la maratón, el nadador de 30 años, galvense, contó que “con respecto a Diego Degano y Fernando Fleitas, los conozco a los dos, tengo una linda relación, ellos siempre estuvieron presentes de una u otra manera, creo que es muy importante tener exnadadores en la organización, los que vivimos esto de adentro tenemos una perspectiva distinta, más allá que se necesita la mirada del organizador, no hay que olvidar que lo más importante de la maratón son los deportistas, espero que puedan llevar a cabo una excelente edición y me pone muy contento saber que son ellos los encargados de intentar lograr eso”.

Balaudo1.jpg El representante de CECI de Gálvez se mostró contento por el retorno de la más linda del Mundo.

Aceptar las reglas del juego

En esta temporada fue el nadador argentino mejor clasificado en la Capri-Nápoles mientras que terminó 6º en la exigente prueba del Lago Saint-Jean, de Canadá. Y ahora se anunció la Santa Fe Coronda para el 2 de febrero: “Con mucha felicidad confirmo mi intención de participar, con casi la certeza de estar presente. La realidad es que hay un protocolo de inscripción en el cual debemos enviar nuestro formulario de inscripción, en base a eso antecedentes deportivos, la organización decide quién puede o no participar. La verdad, creo que no hay posibilidades de que quede fuera de la lista, tengo un amplio recorrido en estas competencias y resultados importantes. De todas formas, hay que respetar las reglas del juego”.

Su gran razón tiene ya que en 2013 compitió con 18 años por primera vez en una maratón, fue dos veces sexto en el ranking mundial, y consiguió un notable cuarto puesto en la Maratón Río Coronda y esta sería su séptima participación.

Balaudo3.jpg En la última edición desarrollada en 2022, Balaudo fue quinto en caballeros, y octavo en la general.

Todo un desafío para los nadadores

Balaudo habló sobre lo que puede ser la prueba: “Lo más difícil en la carrera puede llegar a ser llegar a Santo Tomé, teniendo en cuenta la altura del río y las condiciones del vado, creo que vamos a tener que remontar el Salado como en 2022, de todas formas eso se va a saber los días previos a la carrera. Con respecto al resto, en todas mis participaciones, la parte más dura comienza alrededor de las 5/6 horas de nado, donde el cuerpo empieza a sufrir la fatiga del día”.

Siempre a la espera de conseguir hacer podio, el nadador galvense, dos veces seleccionado nacional de aguas abiertas y múltiple campeón argentino de natación, manifestó: “Me siento bien preparado, todavía es muy temprano para anticipar un resultado, además de que son carreras que nunca se sabe lo que puede pasar, tampoco sé que nadadores vendrán".