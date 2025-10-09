Uno Santa Fe | Ovación | Argelia

Argelia goleó a Somalia y también clasificó al Mundial

Argelia venció por 3-0 a Somalia en la novena fecha del Grupo de las Eliminatorias de Áfric y clasificó al Mundial.

9 de octubre 2025 · 19:14hs
Argelia venció este jueves por 3-0 a Somalia en la novena fecha del Grupo de las Eliminatorias de Áfric y clasificó al Mundial. Los tres goles fueron convertidos por el centro delantero Mohamed El Amine Amoura (doblete) y el extremo derecho Riyad Mahrez.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el conjunto comandado por el director técnico Vladimir Petkovi desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su rival. A los 7 minutos, Mohamed El Amine Amoura abrió el marcador con un remate desde adentro del área chica.

En el minuto 19, Riyad Mahrez extendió la ventaja en el tanteador con la ejecución de un disparo potente que envió la pelota al ángulo superior derecho del arco de su contrincante. De esta forma, Argelia se adelantó en el marcador antes de los 30 minutos del primer tiempo.

Argelia también se metió en el Mundial

En el complemento del duelo, Los Zorros regresaron al terreno de juego con la misma actitud ofensiva y continuó generando importantes oportunidades claras de conversión.

A los 12 minutos, Mohamed El Amine Amoura concretó su segundo tanto con un cabezazo adentro del área chica y selló el contundente 3-0 en el resultado final.

Tras esta sólida victoria, el equipo del norte de África se convirtió en el cuarto cambiando del continente en clasificarse a la ansiada Copa del Mundo de 2026. Comparte la lista con Egipto, Marruecos y Túnez.

Con la clasificación, Argelia confirma su capacidad para brillar en escenarios internacionales y se perfila como uno de los candidatos africanos a seguir de cerca en el Mundial 2026. La combinación de talento individual, como la precisión de Mahrez y la potencia de Amoura, junto a un trabajo colectivo sólido, convierte al equipo en un rival temible.

Ahora, el elenco del norte de África se prepara para enfrentar la gran cita mundial con la ilusión de toda una región y la ambición de dejar una huella imborrable en la competencia.

Argelia Mundial Eliminatorias
