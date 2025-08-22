Argentina debuta ante el anfitrión Nicaragua en la AmeriCup

La Selección Argentina debutará, desde las 21.40, ante el local Nicaragua, en la edición 2025 de la AmeriCup que se disputa en Managua

Argentina iniciará a las 21.40 su participación en la 20º edición de la Americup, enfrentando al local Nicaragua, en Managua, torneo que se extenderá hasta el 31 del corriente.

El mismo se disputará en el Polideportivo Alexis Argüello, inaugurado en 2017 y con capacidad para 8.000 espectadores.

La albiceleste integra la zona A, con Nicaragua, República Dominicana y Colombia.

Tras su debut, Argentina jugará el domingo, a las 16.10 ante Dominicana y el lunes, a las 18.40, frente a Colombia.

Hoy también jugarán, por grupo B, Panamá-Puerto Rico (a las 16.10) y Venezuela-Canadá (a las 18.40).

En tanto, el grupo A lo integran Bahamas, Brasil, Uruguay y Estados Unidos.

Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros accederán a los cuartos de final.

LEER MÁS: Oficial Prefederal: Unión B da la nota al batir a Rivadavia

Infaltables

Argentina, campeón vigente, Brasil, Canadá y Puerto Rico son los únicos que participaron en todas las ediciones.

El podio

Desde 1999 Argentina siempre ocupó uno de los tres escalones del podio. Además, es la selección que disputó más finales y que obtuvo más medallas.

Jugó nueve finales (1995, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2015, 2017 y 2022), ganando tres (2001 en Neuquén, 2011 en Mar del Plata y en 2022 en Brasil), siempre superando a Brasil en esta instancia.

Los nuestros

En el torneo habrá representantes bahienses en diferentes estamentos, aunque ningún jugador.

Por caso, en el plantel argentino trabajan los kinesiólogos Paulo Maccari y Leandro Amigo, más el preparador físico Cristian Lambrecht.

En tanto, a la selección de Dominicana la dirige Néstor "Che" García y entre los asistentes está Martín Luis.

Cuatro NBA en el certamen

Habrá cuatro jugadores que actúan en la NBA: los canadienses Leonard Miller (ala-pivote, Minnesota Timberwolves) y Kyshawn George (alero, Washington Wizards), el dominicano David Jones-García (escolta/alero, San Antonio Spurs) y el puertorriqueño José Alvarado (base, New Orleans Pelicans).

Juventud en el plantel nacional

El plantel argentino está plagado de jóvenes, a quienes acompañarán algunos con más conocimiento de la Selección desde adentro, como Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza, tres integrantes del equipo que ganó la Americup 2022.

En tanto, Francisco Cáffaro participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Mientras que, entre los 12, Dylan Bordón y Santiago Trouet son debutantes absolutos, ya que no estuvieron en el proceso de clasificación.

"Este es un equipo en construcción, no es un equipo desarrollado, con lo cual necesita ir pasando por diferentes capas, momentos buenos, momentos donde el equipo tiene que enfrentar adversidades. En ese proceso estamos", explicó el entrenador cordobés.

Grupo A

Día Hora Partido

Sábado 23, 16.10 Brasil vs. Uruguay

Sábado 23, 18.40 Estados Unidos vs. Bahamas

Domingo 24, 18.40 Bahamas vs. Brasil

Lunes 25, 0.10 Uruguay vs. Estados Unidos

Martes 26, 19.10 Uruguay vs. Bahamas

Martes 26, 22.10 Estados Unidos vs. Brasil

Grupo B

Día Hora Partido

Viernes 22, 16.10 Panamá vs. Puerto Rico

Viernes 22, 18.40 Venezuela vs. Canadá

Sábado 23, 21.40 Puerto Rico vs. Venezuela

Domingo 24, 0.10 Canadá vs. Panamá

Lunes 25, 16.10 Panamá vs. Venezuela

Martes 26, 0.10 Canadá vs. Puerto Rico

Grupo C

Día Hora Partido

Viernes 22, 21.40 Nicaragua vs. Argentina

Sábado 23, 0.10 Dominicana vs. Colombia

Domingo 24, 16.10 Argentina vs. Dominicana

Domingo 24, 21.40 Colombia vs. Nicaragua

Lunes 25, 18.40 Argentina vs. Colombia

Lunes 25, 21.40 Dominicana vs. Nicaragua

El plantel

Estos son los 12 jugadores de Argentina:

Nº1) Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pivote - 25 años

Nº6) Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años

Nº9) Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años

Nº10) Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años

Nº11) José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años

Nº16) Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años

Nº18) Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pivote - 23 años

Nº20) Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años

Nº21) Juan Fernandez - Bàsquet Girona - (España) - Ala-pivote - 22 años

Nº22) Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala-pivote - 29 años

Nº23) Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala-pivote - 21 años

Nº44) Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años