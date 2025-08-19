Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina enfrenta a Panamá antes del estreno en la AmeriCup

La Selección Argentina de Básquet jugará, desde las 23.30, ante Panamé, en el cierre de la Copa Latina. El viernes debutará ante Nicaragua en la AmeriCup

19 de agosto 2025 · 13:40hs
Argentina enfrenta a Panamá antes del estreno en la AmeriCup

La Selección Argentina de Básquet cayó ante Brasil 89-65, tal vez en su actuación más floja de todos los amistosos que disputó y este martes cerrará su preparación rumbo a la AmeriCup midiéndose contra Panamá.

El encuentro pertenece a la Copa Latina que precisamente organizaron los panameños pero que en el primer día programado (domingo), no pudieron jugar Brasil-Uruguay y Argentina-Panamá.

Por eso hubo dos "semifinales", con brasileños y uruguayos pugnando por el premio mayor, en tanto el equipo de Prigioni jugando frente a Panamá a las 23.30 de nuestro país.

El DT define los 12 para la AmeriCup

En la actualidad, la Selección Argentina cuenta con 14 jugadores, con lo cual después del amistoso de este martes, Pablo Prigioni deberá confirmar los 12 que debutarán el viernes ante el anfitrión, Nicaragua, en la AmeriCup que se desarrollará en Managua.

Argentina comparte también el Grupo C con República Dominicana y Colombia.

