Argentina es semifinalista en el Seven de Perth

Argentina Seven, venció en la madrugada de este sábado a España, por 28 a 17 y se clasificó semifinalista del Seven de Perth (Australia), el tercer certamen del circuito SVNS que organiza la World Rugby (WR).Los tantos del equipo argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, se concretaron con tries de Marcos Moneta (3), un try y dos conversiones de Santiago Mare y dos conversiones de Joaquín Pellandini (2).