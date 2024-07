Argentina le ganó a Ecuador y está en semifinales

Con el transcurso del partido, la Selección argentina fue entrando en el ritmo del encuentro y empezó a encontrarse con la pelota, cercando el área ecuatoriana en un campo de juego en pésimo estado.

El avance argentino dio resultados a los 35 minutos cuando rompió el cero con el gol de Lisandro Martínez. Tras un tiro de esquina cerrado de Lionel Messi desde la derecha, la pelota cayó en el primer palo y fue desviada al segundo donde el defensor del Manchester United cabeceó y el arquero Alexander Domínguez la sacó de adentro del arco.

Sufrió más de la cuenta para meterse en semifinales

El cruce ante el “Tri” sembró varias incógnitas y acentuaron algo que se viene viendo hace tiempo: cuando la Selección argentina no tiene la pelota, sufre horrores y las desconexiones en defensa son una constante. Le pasó en el Mundial con Arabia Saudita, cuando recibieron dos goles en muy pocos minutos; con Australia, que estuvo a punto de empatar un encuentro que estaba liquidado; con Países Bajos, que forzó el alargue tras levantar una desventaja de dos goles; y en la final ante Francia. Esta situación también se repitió en las Eliminatorias, cuando Uruguay le ganó en La Bombonera, y en esta edición de la Copa América frente a Canadá y Chile.

Sin el “Dibu” Martínez, siempre preparado para salvar las papas, la historia hubiese sido otra. Pero, ¿qué pasaría si la Selección sale así de dormida ante un rival como Brasil, Uruguay o Colombia?

Un aspecto positivo fue la eficacia: en la fase de grupos necesitaron de una infinidad de ocasiones para abrir el marcador, pero en los cuartos de final Martínez “mojó” en la primera y única clara que tuvo y la “Albiceleste” en todo el encuentro.

La Selección argentina se metió en semifinales de la Copa América con una muy floja actuación. No hubiese sido ninguna injusticia si el ganador era Ecuador. No se pueden dar el lujo de que vuelva a ocurrir algo así porque podrían terminar con un golpe de knock out.

SÍNTESIS

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Félix Torres, Wlliam Tenorio, Piero Hincapié; Alan Franco, Carlos Grueso, Moises Caicedo, Kendry Paéz, Jeremy Sarmiento; Enner Valencia. DT: Félix Sánchez Bas.

Goles: PT 35' Lisandro Martínez (A); ST 46' Kevin Rodríguez (E)

Cambios: ST 19' Julián Alvarez x Lautaro Martínez (A); 32' Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso x Enzo Fernández y Lisandro Martínez (A); 30' Minda x Páez y Rodríguez x Sarmiento (E); 35' Yeboah y Mena x Grueso y Valencia (E); 41' Caicedo x Franco (E); 49' Montiel x Molina (A).

Amarillas: González, Tagliafico (A); Valencia, Caicedo (E)

Incidencias: ST 16' Enner Valencia estrelló un tiro penal en el palo (E)

Penales: para Argentina convirtieron Alvarez, Mac Allister, Montiel y Otamendi, Messi malogró. Para Ecuador anotaron Yeboah y Caicedo; Martínez atajó los remates de Mena y Minda.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: NGR Stadium de Houston.