Argentina XV derrotó convincentemente a Brasil en San Pablo

El local supo ponerse rápidamente en ventaja con un try de Henrique Ferreira, pero eso no desacomodó a un equipo argentino que, aprovechando la velocidad de sus backs y la intensidad de sus delanteros, logró revertir el tanteador e irse arriba al descanso por 31 a 12 gracias a los tries de Santiago Pernas, en dos ocasiones, Facundo García Hamilton, Bruno Heit y Boris Wenger.

En el complemento, Argentina XV siguió con el domino de las acciones y fue aún más implacable en el marcador. El try de Juan Pablo Bernasconi a los 11 minutos marcó el camino para que luego llegaran las conquistas de Jerónimo Ulloa, tras una buena intercepción en campo propio, de Mateo Soler, Pernas y Ernesto Giudice para redondear cifras definitivas en tierras paulistas.

image.png Argentina XV fue de menos a más y derrotó con claridad a Brasil en San Pablo.

Fue una actuación contundente y convincente para un equipo que volverá a ver acción en seis días ante Chile en suelo trasandino. Tras un año, el conjunto argentino volvió a las canchas para disputar una serie de dos partidos, el ya mencionado frente al equipo brasileño, y el segundo ante Chile el sábado 14 de septiembre.

Síntesis:

Argentina XV 64- Brasil 26

Argentina XV: 1. Matías Medrano, 2. Boris Wenger y 3. Francisco Moreno; 4. Franco Carrera y 5. Luciano Asevedo; 6. Juan Pablo Bernasconi, 7. Manuel Bernstein (capitán) y 8. Facundo García Hamilton; 9. Agustín Moyano y 10. Julián Hernández (vicecapitán); 11. Santiago Pernas, 12. Bruno Heit, 13. Leonardo Gea Salim; 14. Jerónimo Ulloa y 15. Mateo Soler.

Ingresaron: Santino Di Lucca, Tomás Rapetti, Ignacio Inchauspe, Leonel Oviedo, Guillermo Duran, Valentino Freiria, Faustino Sánchez Valarolo, Ernesto Giudice y Juan Ignacio Greising Revol. Entrenador: Esteban Meneses.

Brasil: 1. João Lucas Marino, 2. Henrique Ferreira y 3. Levy Marinho; 4. Hélder Bryan Lúcio y 5. Gabriel Paganini; 6. Rafael Teixeira, 7. Matheus Cláudio y 8. Adrio de Melo (capitán); 9. Lucas Spago y 10. Moisés Duque; 11. Sérgio Luna, 12. Robert Tenório, 13. Victor Silva, 14. Widson Menezes y 15. Daniel Lima.

Ingresaron: André Oliveira, Brendon Alves, Vicente Galvão, Gabriel Oliveira, Cleber Dias, Felipe Rosa, Felipe Gonçalves, Nicolas Azevedo, Renato Santos y Lucas Tranquez. Entrenador: Emiliano Caffera.

Primer tiempo: 6m try de Henrique Ferreira convertido por Moisés Duque (B), 15m try de Santiago Pernas convertido por Santino Di Lucca (AXV), 23m try de Facundo García Hamilton (AXV), 27m try de Bruno Heit (AXV), 30m try de Robert Tenório (B), 32m try de Santiago Pernas convertido por Santino Di Lucca (AXV), 39m try de Boris Wenger convertido por Santino Di Lucca (AXV).

Parcial: Brasil 12-31 Argentina XV

Segundo tiempo: 11m try deJuan Pablo Bernasconi de Santino Di Lucca (AXV), 22m try de Jerónimo Ulloa convertido por Santino Di Lucca (AXV), 15m try de Mateo Soler convertido por Santino Di Lucca (AXV), 30m try de Henrique Ferreira convertido por Moisés Duque (B), 32m try de Santiago Pernas convertido por Santino Di Lucca (AXV), 35m try Felipe Gonçalves convertido por Moisés Duque (B), 42m try de Ernesto Giudice (AXV).

Incidencias: 18m PT Amarilla Levy Marinho (B).

Resultado final: Brasil 26-64 Argentina XV.

Árbitro: Francisco González (Uruguay).

Cancha: Estadio Du Cambusano, San Pablo, Brasil.