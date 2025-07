Argentina XV pisó fuerte en el CASI y venció a Rumania

Rumania reaccionó al promediar el primer tiempo a puro empuje de sus forward y pases cortos para que Yanis Hovart apoyara detrás de la línea del in-goal. Antonio Mitrea se encargó luego de convertir y descontar para Los Robles.

Pero los argentinos apelaron a su mayor oficio y calidad para volver a sacar ventajas en el marcador con tries de Facundo Cardozo, Tobías Wade y Tomas Gallo, todos convertidos con el certero pie de Farisé, para irse al descanso con un contundente 33 a 7 en la primera mitad.

En el segundo tiempo, Rumania trató de contener el juego y el avance del equipo argentino y lo logró por algunos minutos. Hasta que apareció nuevamente Cipriani para sacar a relucir sus características futboleras; picar al vacío y apoyar. Luego, con un zurdazo preciso, Juan Bautista Baronio convertía y establecía el 40 a 7.

rugby argentina xv rumania en el casi ventana julio 2 El seleccionado nacional Argentina XV obtuvo una amplia victoria sobre Rumania.

Al llevar la pelota de un lado al otro de las bandas, Argentina XV sacaba provecho del juego de sus backs y Julián Quetglas alcanzó otra conquista para que los locales llegaran a los 45 puntos. Rumania arremtió cerca del final con un try de Criti Boboc, que le permitía a Mitrea llegar al gol y descontar en 45 a 14.Agustín Toth, ingresado en el segundo tiempo, llegó también al try y Baronio esta vez no falló. Argentina XV cerró finalmente el resultado con un 52 a 14 que no dejó dudas sobre su superioridad.

Síntesis:

Argentina XV 52- Rumania 14

Argentina XV: 1. Thomas Gallo, 2. Juan Ignacio Greising Revol, 3. Francisco Moreno, 4. Lautaro Simes, 5. Federico Albrisi, 6. Facundo Cardozo, 7. Juan Cruz Pérez Rachel (C), 8. Genaro Fissore, 9. Alejo Sugasti, 10. Bautista Farisé, 11. Julián Quetglas, 12. Tomás Medina, 13. Leonardo Gea Salim, 14. Lautaro Cipriani, 15. Tobías Wade. Ingresaron: 16. Juan Manuel Vivas, 17. Rodrigo Martínez, 18. Bautista Bosch, 19. Agustín Toth, 20. Agustín Sarelli, 21. Tomás Di Biase, 22. Juan Bautista Baronio, 23. Benjamín Belaga, 24. Juan Penoucos, 25. Bruno Heit.

Rumania: 1. Iulian Hartig, 2. Tudor Butnariu, 3. Vasile Balan, 4. Yanis Horvat, 5. Adrian Motoc, 6. Florian Rosu, 7. Matthew Tweddie, 8. Vlad Neculau (C), 9. Toma Mirzac, 10. Mihai Muresan, 11. Taliauli Sikuea, 12. Fonovai Tangimana, 13. Sebastien Tofan, 14. David Jilaveanu, 15. Antonio Mitrea. Ingresaron: 16. Lukas Mitu, 17. Ciprian Chiriac, 18. Gheorghe Gajion, 19. Damian Stratila, 20. Cristi Boboc, 21. Vladut Bocanet, 22. Cristian Nedelcu, 23. Romeo C.Stetco, 24. Andrei Mahu, 25. Thomas Cretu.

Primer tiempo: 7’ Try de Juan Ignacio Greising Revol convertido por Bautista Farisé (A), 11’ Try de Lautaro Cipriani (A), 18’ Try de Yanis Horvat convertido por Antonio Mitrea (R), 24’ Try de Facundo Cardozo, 36’ Try de Tobías Wade y 40’ Try de Thomas Gallo, todos convertidos por Bautista Farisé (A).

Segundo tiempo: 17’ Try de Lautaro Cipriani convertido por Juan Bautista Baronio (A), 23’ Try de Julián Quetglas (A), 26’ Try de Cristi Boboc convertido por Antonio Mitrea (R), 33’ Try de Agustín Toth convertido p Baronio (A).

Referee: Francisco González (Uruguay).

Cancha: Club Atlético de San Isidro (Buenos Aires, Argentina).