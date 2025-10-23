Uno Santa Fe | Ovación | boxeo

Se realizará este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tomé

Organizado por el Peri Boxing, contará con siete combates con la presencia de púgiles de la toda la región en la Vecinal Sargento Cabral de Santo Tomé

23 de octubre 2025 · 18:20hs
El Club Sargento Cabral de Santo Tomé será escenario de un festival amateur este viernes 24 de octubre.

El Club Sargento Cabral de Santo Tomé será escenario de un festival amateur este viernes 24 de octubre.

Este viernes se llevará a cabo un festival de boxeo amateur con participación de púgiles de toda la región. Organizado por Walter Rivero del Peri Boxing, tendrá lugar en las instalaciones de la Vecinal Sargento Cabral ubicada en Sargento Cabral y Castelli de Santo Tomé, y dará comienzo a partir de las 21.

El evento anuncia un total de 7 peleas con boxeadores aficionados, muchos de los cuales pertenecen al Peri Boxing de Santo Tomé, y otros jóvenes valores de otras escuelas y academias de boxeo de la zona que entrenan diariamente buscando crecer como boxeadores. La velada será fiscalizada por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe.

Previamente al festival habrá un atractiva exhibición desde las 19, con chicos de diferentes disciplinas. Se trata de kikboxing, MMA y Muay Thay. Será una buena oportunidad para ver en acción a jóvenes valores que buscan hacer su experiencia en otras disciplinas. Lo importante de practicar deportes, es que aleja a los chicos de las calles, y eso es motivo de preocupación para los integrantes del Perio Boxing Club.

boxeo sargento cabral en santo tome 2
Se realizar&aacute; este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tom&eacute;.

Se realizará este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tomé.

El programa de peleas dispuesto por los organizadores es el que se detalla a continuación:

-Aquiles Frutos (Peri Boxing) vs. Santiago Gauchat (Team Toledo).

-Ángel Flores (Pequeño Demonio) vs. Santiago Medina (Oliva Box)

-Ignacio Montiel (Peri Boxing) vs. Nahuel Aguilar (Team Toledo)

-Damián González (Peri Boxing) vs. Rogelio Rodríguez (Chino Box)

-Lucas Urrutia (Peri Boxing) vs. Airton Nombarasco (King Box)

-Leonardo Alviso (Peri Boxing) vs. Nicolás Rodríguez (Colón)

-Joana Pintos (Peri Boxing) vs. Celene Monzón (Grin Box).

Thunder Box anuncia festival en Sportivo Guadalupe

Con la organización de Diógenes Caunedo, responsable del gimnasio Thunder Box, el próximo viernes 7 de noviembre a partir de las 21, en las instalaciones que Sportivo Guadalupe posee en Mitre al 7136, se realizará un atractivo festival de boxeo con una pelea profesional y siete con púgiles del campo aficionado.

En relación a la pelea entre rentados, la misma será en peso pluma, a seis rounds, 3x1, entre el bonaerense Eduardo Bordón del Thunder Box de Santa Fe (6-4-0) y Francisco Javier Coronel de Rosario (3-7-1 2Ko). En cuanto a las pelas amateurs, habrá choques entre Jonathan Salcedo del Thunder Box con Nicolás Tobar del Olimboxing, Agustín Franco del Thunder con Thiago Ruiz Díaz del Toledeo Esperanza, Gabriela Savala del Tin Tin Box con Milagros Escobar del Boxing Trainning, Tomás Osuna del Thunder con Mirko Stavila, Lautaro Castillo del Thunder con Marcos Torres del Boxing Trainning, Julián Lencina del Thunder con Junior López del Club Colón, y Nicolás Gaete ante Conrado Machado.

Martinet Box prepara una velada en Barranquitas

Organizado por Claudio Martinet, ex púgil, promotor y entrenador de boxeo, quien llegó a ser campeón Sudamericano por mucho tiempo, anunció la realización para el 21 de noviembre, de un Gran Festival de Boxeo en las instalaciones del Club Barranquitas, ubicado en Pasaje Leiva 3645. Con el apoyo del senador Paco Garibaldi y el concejal Leonel Méndez, la velada dará comienzo a las 21.30, con seis peleas amateur, y tres exhibición, con un valor de las entradas de 5.000 pesos.

boxeo Santo Tomé Sargento Cabral
Noticias relacionadas
cerundolo perdio ante bublik y quedo eliminado en el atp 500 de viena

Cerúndolo perdió ante Bublik y quedó eliminado en el ATP 500 de Viena

¡confirmado! nicolas varrone correra en la formula 2

¡Confirmado! Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2

lionel messi renovo con el inter miami hasta diciembre del 2028

Lionel Messi renovó con el Inter Miami hasta diciembre del 2028

lucas pusineri seguira en atletico tucuman tras una semana de caos

Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Lo último

Alerta por tormentas en Santa Fe: el municipio intensifica tareas de prevención y pide precaución a los vecinos

Alerta por tormentas en Santa Fe: el municipio intensifica tareas de prevención y pide precaución a los vecinos

Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

Se realizará este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tomé

Se realizará este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tomé

Último Momento
Alerta por tormentas en Santa Fe: el municipio intensifica tareas de prevención y pide precaución a los vecinos

Alerta por tormentas en Santa Fe: el municipio intensifica tareas de prevención y pide precaución a los vecinos

Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

Se realizará este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tomé

Se realizará este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tomé

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

La Granja La Esmeralda se transforma en un centro de rescate y educación ambiental en Santa Fe

La Granja La Esmeralda se transforma en un centro de rescate y educación ambiental en Santa Fe

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Colón aún no logra cerrar el acuerdo con Espínola y sigue en riesgo de inhibición en FIFA

Colón aún no logra cerrar el acuerdo con Espínola y sigue en riesgo de inhibición en FIFA

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras