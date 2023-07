Ariel Garcé sobre la homosexualidad en el fútbol: "Antes te borraban"

Siguiendo la misma línea, el ex River explicó que no es casualidad que quienes se animaron a hablar públicamente hayan sido las grandes figuras: "Casi todos los que hablaron eran cracks en sus deportes, porque si no te dicen 'y encima juega mal'".

"Hoy quizás hay un cierto respaldo para mostrarte como sos y ser aceptado por todo el mundo", manifestó Garcé, trazando así un paralelismo con la actualidad y el pasado.

La confesión de Ariel Garcé sobre el Mundial de Sudáfrica 2010

Por otra parte, Garcé se refirió a su convocatoria en la Selección argentina para disputar el Mundial 2010. La presencia en la lista de 23 jugadores que formaron parte de la lista de Diego Armando Maradona para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 sorprendió a todos. Nadie entendía el por qué de la designación del por entonces jugador de Colón de Santa Fe.

Nunca había sido llamado por el ex entrenador para vestir la celeste y blanca, pero la noche del 6 de mayo del mencionado año, a poco más de un mes para la cita mundialista, la historia cambió: en Neuquén, Argentina (con todos jugadores del medio local) enfrentó a Haití.

"No iba a ir, porque sabía que esos partidos ya estaban, que eran parte del proceso para terminar. En Cutral Có, un miércoles y con el frío que hacía... Entonces le dije a mi hermano que no iba", explicó el ex defensor. Y aclaró que fue su hermano, quien hizo que se decidiera: "Él me dijo que vaya por mi papá y mi mamá, que me querían ver. Además, iba a hacer más ruido diciéndole que no a la Selección que yendo. No quería más quilombo", detalló.

En esa Selección había nombres rutilantes como los de Martín Palermo (que también fue al Mundial) y Ariel Ortega, quienes fueron los encargados de dar la arenga antes de entrar a la cancha. Luego de estas palabras, Garcé resaltó: "Los haitianos estaban con gorra y guantes, no querían salir. Hacía un frío". Ante esta situación, se dio el quiebre: "Nos quedamos un instante en silencio y me puse a hablar yo. Me salió algo. Hablé de que si en ese momento era el Mundial, la Selección éramos nosotros. Tiré todo un verso que estuvo bueno".

Y luego de esa noche, en la que Argentina goleó por 4-0, el ex ayudante de Eduardo Coudet, en diálogo con La Página Millonaria, confesó que "me llamó el profe y me dijo: 'Che loco, no te bajés que Diego está ahí'. Yo estaba con un dolor en el gemelo. 'No te bajés solo, no te vas a lesionar ahora que Diego está en duda, le gustó mucho la arenga". Luego, Maradona se decidió y lo terminó llevando.

Aunque en los días previos a viajar se rumoreaba con una posible baja del Chino por la lesión que mencionó anteriormente, recordó: "Se creó todo un mundo con que me podía volver, me hacían estudios en la gamba. Le caí en la pieza a Diego, que estaba re dormido, lo desperté y le dije, me metí eufórico, estaba medio desesperado, ya no me importaba nada. 'Mirá, Diego', le dijo todo arrebatado. '¿Qué pasó, Chino?, me respondió. 'Acá hay una duda de que yo no voy a ir...' y me miraba como diciéndome, estás loco. Me dijo que me quede tranquilo".