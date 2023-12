Armani recibió una gran oferta para volver a Colombia

"Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha; lo prometido es deuda", había declarado hace un tiempo el arquero campeón del mundo con Argentina.

Los números de Armani en River y en Atlético Nacional

Desde su llegada a River a principios de 2018, el arquero disputó 261 partidos y recibió 205 goles. Y dentro de los títulos conseguidos a nivel nacional están: dos Supercopa Argentina -2017 y 2019-, Copa Argentina 2019, dos Ligas -2021 y 2023- y dos Trofeos de Campeones -2021 y 2023-.

Mientras que para los trofeos a nivel internacional tiene: Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019.

Con el cuadro colombiano, donde llegó en 2010 y jugó 249 partidos, ganó: seis Campeonatos Primera A -Apertura 2011, Apertura 2013, Clausura 2013, Apertura 2014, Clausura 2015 y Apertura 2017-, tres Copa Colombia -2012, 2013 y 2016- y dos Superliga de Colombia -2012 y 2016- en cuanto a lo nacional.

En el plano internacional ganó, al igual que River, la Copa Libertadores en 2016 y la Recopa Sudamericana en 2017.