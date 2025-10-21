Arsenal y Atlético de Madrid, el plato fuerte en la Champions League

Arsenal y Atlético Madrid se enfrentarán desde las 16 por la Champions League. Repasá todos los partidos del martes.

Arsenal recibe este martes al Atlético de Madrid en el marco del partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League .

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Emirates Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El conjunto inglés viene de ser semifinalista de la pasada edición y acumula dos victorias en igual cantidad de encuentros; mientras que el español de los argentinos Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone debutó con derrota pero viene de golear a Eintracht Frankfurt por la segunda jornada.

Probables formaciones de Arsenal vs Atlético de Madrid

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyökeres y Martinelli.

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Barrios, Gallagher, Almada, Griezmann y Julián Álvarez.

El resto de los partidos de la Champions League en martes

Barcelona recibe este martes al Olympiacos en el marco del partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 13.45 horas de la Argentina en el Estadi Olímpic Lluís Companys, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+.

Por su parte, Union St. Gilloise recibe este martes al Inter de Lautaro Martínez en el marco del partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Lotto Park, y se podrá seguir en vivo por ESPN 2 y Disney+.

En tanto que Bayer Leverkusen recibe este martes al PSG en el marco del partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el BayArena, y se podrá seguir en vivo por ESPN 3 y Disney+.

Además, Manchester City visita este martes al Villarreal CF en el marco del partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Estadio de la Cerámica, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+.