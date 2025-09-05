Uno Santa Fe | Ovación | Sabalenka

Aryna Sabalenka derrotó a Jessica Pegula y es finalista de US Open

La rusa Aryna Sabalenka se impuso a la estadounidense Jessica Pegula a pesar de haber caído en el primer set y se metió en la final del US Open.

5 de septiembre 2025 · 07:49hs
Aryna Sabalenka derrotó a Jessica Pegula y es finalista de US Open

La tenista rusa Aryna Sabalenka (1°) le ganó a la estadounidense Jessica Pegula (4°) por 4-6, 6-3 y 6-4, para clasificar a la final del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Con el triunfo, y la clasificación a la última instancia, Sabalenka está a un triunfo de defender su participación en la temporada pasada, en la que se quedó con el título estadounidense por primera vez en su carrera.

En la final, Sabalenka se medirá con la ganadora entre la japonesa Naomi Osaka (24°) y la estadounidense Amanda Anisimova (9°).

En un partido en el que tuvo que correr de atrás, Sabalenka volvió a demostrar por qué es la mejor jugadora del mundo y se metió en la final.

Con un comienzo bastante parejo entre dos integrantes del top 10, el primer quiebre fue para la rusa, en el sexto juego, aunque no pudo aprovechar la ventaja ya que perdió los games siguientes con su saque.

Sacando para set, Jessica Pegula cerró el décimo juego del primer parcial en cero, con un buen saque con efecto a la T y un drive cruzado a la carrera, que Sabalenka devolvió por fuera de los márgenes de la pista.

Sabalenka, con una enorme reacción para llegar a la final

De todas formas, la rusa de 27 años no tardaría en encontrar su mejor versión en el segundo parcial. Con un quiebre tempranero, en el segundo game, por medio de una derecha invertida, Sabalenka pudo mantener la ventaja por el resto de la manga y, en su tercer set point, un saque potente a la línea fue suficiente para darle el set a la rusa, ya que Pegula no pudo devolverlo más allá de la red.

Nuevamente en igualdad de condiciones, Sabalenka volvió a quebrar en el primer game al servicio de su oponente, beneficiándose de un error de la estadounidense con un drive cruzado, y pudo mantener la ventaja durante todo el set, en el que ni siquiera otorgó puntos de quiebre.

Llegado el décimo juego, en su tercer punto de partido, Sabalenka metió un saque cargado de potencia sobre la T, que Pegula a duras penas pudo devolver. Con una pelota picando alto en tres cuartos de cancha, una derecha cruzada y potente de la rusa se convirtió en winner, para darle el triunfo y su tercera final de US Open consecutiva.

Sabalenka US Open Pegula
