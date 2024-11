Así continuará el Reducido de la Primera Nacional

Los cruces del Reducido por el segundo ascenso

Octavos de final:

(2° Zona A) San Martín de San Juan 2-1 Gimnasia Tiro de Salta (8° Zona B)

2-1 Gimnasia Tiro de Salta (8° Zona B) (3° Zona A) Quilmes 2-0 Defensores de Belgrano (7° Zona B)

2-0 Defensores de Belgrano (7° Zona B) (4° Zona A) All Boys 1-1 Colón (6° Zona B)

1-1 Colón (6° Zona B) (5° Zona B) San Telmo 1-0 Gimnasia de Jujuy (5° Zona A)

1-0 Gimnasia de Jujuy (5° Zona A) (4° Zona B) Gimnasia de Mendoza 1-1 Estudiantes BA vs (6° Zona A)

1-1 Estudiantes BA vs (6° Zona A) (3° Zona B) Nueva Chicago 1-1 Racing de Córdoba (7° Zona A)

1-1 Racing de Córdoba (7° Zona A) (2° Zona B) Deportivo Madryn 0-0 San Miguel (8° Zona A)

Cuartos de final:

San Telmo vs San Martín de Tucumán

All Boys vs San Martín de San Juan

Gimnasia de Mendoza vs Deportivo Madryn

Quilmes vs Nueva Chicago

Formato del Reducido de la Primera Nacional

Los primeros siete de cada zona, sin contar los punteros, se clasificaron al Reducido, que empareja en octavos de final a 2° vs 8°, 3° vs. 7°, 4° vs. 6° y 5° vs. 5°, todos duelos a partidos único, siendo local y contando con ventaja deportiva aquellos mejor ubicados.

En cuartos de final, a los siete ganadores se le suma el perdedor de la final. En esta instancia se arma una tabla general para volver a emparejar a los equipos, y los partidos pasan a ser ida y vuelta.

Recién la final del Reducido se disputará en cancha neutral y sin ventaja deportiva.