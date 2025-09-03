Uno Santa Fe | Ovación | operativo

Así será el operativo de seguridad para el partido entre la Selección y Venezuela

El encuentro entre la Selección y Venezuela será este jueves a las 20:30, en el Estadio Mas Monumental. ¿Cómo será el operativo policial?

3 de septiembre 2025 · 17:10hs
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a través del Comité de Seguridad en el Fútbol, dispuso que el operativo para el partido de mañana entre Argentina y Venezuela, por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, contará con más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad y habrá derecho de admisión y control a deudores alimentarios.

Los oficiales estarán desplegados en las cercanías al Estadio Mas Monumental en los tres anillos de seguridad. Unos 120 cadetes controlarán el ingreso de los asistentes, mientras que el despliegue contará también con agentes de tránsito y agentes de prevención, según le detallaron desde la Policía de la Ciudad a la Agencia Noticias Argentinas.

En ese marco, también se implementará el programa Tribuna Segura, en cuya base de datos figuran las personas que tienen derecho de admisión y por ende tienen vedado el ingreso a las canchas.

Tampoco podrán entrar quienes figuren en el registro judicial de la Ciudad como deudores alimentarios morosos, medida impulsada por los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Ciudad.

La parcialidad visitante utilizará el acceso de la calle Padre Neuman para el ingreso al sector de la tribuna Centenario alta.

Los cortes en el tránsito en la zona comenzarán en la mañana y las puertas del estadio se abrirán a las 16.30, cuatro horas antes del comienzo del partido.

