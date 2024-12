Atento Colón: Los Andes y Sarmiento (LB) definirán el último ascenso

El último penal fallado por los de la Barranca que le dio la posibilidad a los de Lomas de Zamora de jugar la final por el tercer ascenso a la Primera Nacional.

En la definición por penales, Argentino tuvo una gran chance de meterse en la definición: de convertir Alegre Rojas se quedaba con el triunfo, pero lo tiró arriba del travesaño y fueron al uno y uno. El Milrayitas metió el suyo, el Mate volvió a errar por Vila y así la visita festejó la victoria que le permitirá buscar la semana que viene el ascenso cuando enfrente a Sarmiento de La Banda en el estadio de Belgrano de Córdoba.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/clublosandes/status/1868076800682959077&partner=&hide_thread=false Perdonen si se ve medio oscuro, pasa que se hizo de noche y andabamos cortos de luz. Pero tranqui que volvemos con el pasaje. pic.twitter.com/o5xnguGLvb — Club Los Andes (@clublosandes) December 14, 2024

Escándalo en la previa: el árbitro Lupani no dirigió por amenazas

El partido debía empezar a las 17, pero comenzó más de una hora después debido a que el árbitro Ignacio Lupani (hacía seis meses que no dirigía) no estaba en condiciones de llevar adelante el juego luego de que su familia fuera amenazada minutos antes del horario del encuentro. Por tal motivo, de urgencia fue convocado Leandro Rey Hilfer y también dos nuevos asistentes, por lo que hasta que no llegaron a la cancha de Argentino de Quilmes no pudo comenzar el encuentro.