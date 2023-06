Bolillo Gómez habló del interés por Santiago Mele y Baldomero Perlaza

LEER MÁS: Unión prolongó la racha positiva jugando como visitante

En tanto que también se reporta que ya hubo contactos con Baldomero Perlaza, de pasado importante en Atlético Nacional, que también es uno de los grandes objetivos de Junior. El club de Barranquilla también estaría dispuesto a realizar una importante oferta para sumar al volante, que tiene contrato con Colón hasta el 31 de diciembre.

MeleUnión.jpg Santiago Mele tiene contrato con Unión, cláusula de salida en breve y un interés de Junior que crece con las horas.

Mientras tanto, Bolillo Gómez en Colombia se refirió al interés que tiene por contar con Santiago Mele y Baldomero Perlaza para la próxima temporada, lo que sin dudas encendió las alarmas en Unión y Colón, respectivamente.

En diálogo con el diario El Heraldo, Bolillo Gómez manifestó cuando le preguntaron si estaba a punto de cerrar la llegada de Baldomero Perlaza, como se rumoreó en Colombia, y admitió: "No, él no es. En esa posición todavía no hay claridad".

Perlaza.jpg El colombiano Baldomero Perlaza viene creciendo y es uno de los destacados en el mediocampo de Colón. José Busiemi / UNO Santa Fe

Mientras que luego fue consultado por Santiago Mele, respondió: "Es una de las opciones. No sé si ya esté todo organizado, pero es una de las opciones que se tiene". Y luego, sobre si la oferta que se mandó por el arquero de Unión descarta a Mosquera Marmolejo, destacó: "La verdad ahí si no puedo decirte nada, porque hasta que no esté concreto todo, no se puede decir. Todas son opciones".