Atlético Franck renueva ilusiones con su nuevo entrenador

Atlético Franck apostará por Lucas Brega para hacerse cargo de la conducción técnica del plantel de Primera División y Sub 19.

Atlético Franck apuesta a la experiencia y conocimiento de Lucas Brega. Tomará las riendas del plantel superior y Sub 19 del “rojo” para la próxima temporada. Viene de comandar este año a Alma Juniors.

Su elección estuvo respaldada por su enorme trayectoria en la disciplina. Su mirada integral del deporte, capacidad de conducción, liderazgo, combinando técnica, disciplina y valores humanos, le permitió potenciar el crecimiento de varias generaciones de las “lobas”.

Ese trabajo y recorrido es su gran carta de presentación. Su llegada será clave para ampliar la base del plantel, integrar nuevas jugadoras y potenciar el talento. La institución confía en que traerá renovación y la energía necesaria para el desarrollo continúo.

El propósito está claro: fortalecer la identidad de juego, elevar el nivel competitivo y consolidar un grupo sólido, comprometido y ambicioso. Será un camino de esfuerzo, aprendizaje y superación.

Las inferiores

La confianza renovada para Ruth Fuchs representa un fuerte respaldo al trabajo serio y sostenido que viene realizando desde principios de este año, reconociendo no solo los resultados, sino también el impacto positivo en la formación.

Apasionada por enseñar y construir equipos sólidos desde las bases, continuará al frente desde Sub12 a Sub16. Su experiencia, compromiso y visión a largo plazo aseguran la continuidad de un proyecto que apuesta al desarrollo a largo plazo, en busca de crecer con identidad y proyección.