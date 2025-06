Aued, autor de un gol en un Clásico Santafesino, anunció su retiro del fútbol

Con una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram, el mediocampista Luciano Aued, exjugador de Unión ya autor de un gol en un Clásico Santafesino, anunció el final de su carrera como futbolista profesional. En un mensaje cargado de sensibilidad, “Luli” confesó que el retiro no fue una decisión sencilla, pero necesaria: “Hoy me despido de mi carrera como jugador de fútbol. Le pongo punto final a lo que me apasionó y me va a apasionar hasta el último día: jugar a la pelota”.