Balaudo: el crédito santafesino en la Santa Fe-Coronda

-¿Cómo marcha la preparación y en qué se acentúa más en esta última etapa?

-Transitando los últimos entrenamientos, a un poco más de una semana se hace hincapié en la recuperación y en la técnica y puesta a punto del cuerpo, bajamos los volúmenes de entrenamiento y seguimos manteniendo las intensidades. Se pule para llegar en las mejores condiciones al día de la carrera.

-¿Qué pasa por la cabeza de un nadador, cuando ves que se va acercando la fecha de la maratón?

-Previo a una competencia, pasa todo lo que se entrenó, la presión de volver a competir, otra vez de local, se podría decir, con todo el apoyo de la gente, el color de la Santa Fe-Coronda, muchos sentimientos en la cabeza, muchas cosas por procesar, la gran mayoría lindos, siempre me trae buenos recuerdos estar acá. Estoy muy contento y muy ansioso para que lleguen los días de actividad para disfrutar y vivir la maratón.

Balaudo2.jpg "Tengo muchos sentimientos que se me cruzan por la cabeza" expresó el nadador de CECI de Gálvez.

-Basado en tus experiencias anteriores. Si tuvieras que detallar tres factores que pueden ser fundamentales para determinar tu puesto en la carrera, qué dirías?

-Factores importantes para esta competencia, la experiencia, sé que soy el nadador con más carreras en la Santa Fe-Coronda de toda la lista. Tengo que sacar provecho de eso. Me favorece haberla nadado a un metro de altura del río, como entrenamiento, el río va a estar muy bajo. Ya sé lo que se siente, lo desesperante que puede ser cuando no avanzás en el recorrido. Eso va a jugar a favor. Y las condiciones de la naturaleza, el clima, el sol, eso me puede ayudar. La experiencia y la localía son puntos muy importantes y destaco que he tenido un muy buen período de entrenamiento en estos meses, quiero hacer una carrera que me deje en buenos puestos.

-¿Qué notás del entorno, de la gente, en la previa de la maratón? ¿Hay más entusiasmo, más expectativas que en las que te tocó nadar antes?

-Está todo muy activo, con ansiedad y ganas de que se haga la competencia. Veo a Coronda con un entusiasmo increíble. A Santa Fe con un movimiento de empresas privadas y medios muy intenso, distinto a otros años. Se ve que hay muchas ganas y emoción de volver a vivir la maratón y el entorno de la organización, que se han puesto la camiseta y están armando una carrera de lujo. Va a ser una gran fiesta este 2 de febrero.

Balaudo3.jpg El santafesino afrontará su séptima participación en la Santa Fe-Coronda y tiene 30 años de edad.

-¿Por qué la gente debería acercarse a la costa a ver a los nadadores?

-Debería acercarse, en Santa Fe, en Coronda, donde sea en el recorrido. Es una carrera nuestra, que creció junto con el pueblo. Se destaca de otras en el mundo, por el acompañamiento de la gente, que no se pierda, no importa si hay candidatos argentinos, o no. La gente tiene que apoyar, tiene que disfrutar, hacer la fiesta, ellos son los culpables de que esta carrera sea distinta a los demás. Como dije en otras ocasiones, esta maratón tiene que ser la maratón de la gente, reencontrarse con la competencia más tradicional de aguas abiertas y disfrutar de un domingo distinto, acompañando a los nadadores, bajo el sol y con todo el colorido. Espero disfrutar de eso porque es muy emocionante.

-¿Cómo te sentís de cara a una nueva temporada de aguas abiertas?

-Pensar en otra temporada de aguas abiertas internacional es importantísimo para mí, hace tres años atrás pensé en dejar de nadar y ahora estoy acá. Esperando la Santa Fe-Coronda apuntando a meter uno de los mejores años de mi carrera, estoy trabajando para eso. Será muy duro, conseguir los fondos y estar listos físicamente, pero es una gran emoción seguir compitiendo. Van a ser diez años y es un placer seguir estando y representando a mi país a nivel mundial.

Fuente: Juan Manuel Peratitis – Prensa y Comunicación Maratón Acuática 2025