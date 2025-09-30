Baliño defendió su arbitraje ante Boca y admitió un error clave

El árbitro Jorge Baliño volvió a estar en el centro de la polémica tras el partido entre Defensa y Justicia y Boca , disputado en Florencio Varela. El juez, que ratificó un penal para el “Halcón” pese al llamado del VAR , reconoció posteriormente que debió haber expulsado a un jugador local por doble amonestación.

Baliño explicó por qué mantuvo su decisión en la jugada que derivó en la pena máxima contra Agustín Marchesín : “ Cuando fui a ver la decisión en cancha, ratifiqué lo que vi . Antes se pensaba que cada llamado del VAR significaba revertir, pero con el tiempo aprendimos a sostener la convicción si creemos que la decisión original fue correcta”.

El árbitro también se refirió en diálogo con DSports Radio, a la paciencia que mostró ante los reclamos de Leandro Paredes, aunque evitó profundizar en el tema.

La falta de Gutiérrez sobre Herrera para el penal de Boca

Sin embargo, lo más resonante fue su sinceridad respecto a la jugada que pudo haber cambiado el curso del encuentro: la falta de Kevin Gutiérrez sobre Ander Herrera. “Si lo hubiera visto como después lo vi en la tele, correspondía la tarjeta roja. Fue una imprudencia que debí haber considerado como temeridad”, admitió.

Baliño detalló que en ese momento le informó a la asistente Salomé Di Iorio que se trataba de un contacto imprudente, lo que derivó solo en el penal. Además, lamentó que el VAR no pueda intervenir en segundas amarillas, aunque deslizó que ese punto podría modificarse en el protocolo: “Sería lógico poder revisar una jugada que implique expulsión por acumulación”.

En el cierre, el juez se mostró confiado en la calidad de los colegiados argentinos: “El arbitraje argentino está en el top 10 a nivel mundial. No es una ocurrencia mía, lo demuestran las designaciones en partidos definitorios. Está muy bien valorado y referenciado”.