Todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura de la Senior de la Liga Santafesina

Se desarrolló la fecha 8 del Torneo Clausura Nery Pumpido de la Senior de la liga Santafesina. El campeón San Lorenzo igualó ante El Quillá.

Este lunes por la noche, con la victoria de Atenas sobre Newell’s y la igualdad en el Parque del Sur entre El Quillá y el último campeón San Lorenzo, se terminó la octava fecha del Clausura Nery Pumpido de la Senior de la Liga Santafesina. A continuación todos los resultados y sus respectivos goleadores.