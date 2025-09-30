Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura de la Senior de la Liga Santafesina

Se desarrolló la fecha 8 del Torneo Clausura Nery Pumpido de la Senior de la liga Santafesina. El campeón San Lorenzo igualó ante El Quillá.

30 de septiembre 2025 · 18:00hs
Este lunes por la noche, con la victoria de Atenas sobre Newell’s y la igualdad en el Parque del Sur entre El Quillá y el último campeón San Lorenzo, se terminó la octava fecha del Clausura Nery Pumpido de la Senior de la Liga Santafesina. A continuación todos los resultados y sus respectivos goleadores.

TORNEO CLAUSURA NERY ALBERTO PUMPIDO

SENIOR

Fecha 8

Jueves 25 de septiembre

Sanjustino 1 (Gustavo Mazzon) – Los Canarios 0

Juventud Unida 1 (Omar García) – CCyD El Pozo 2 (Fernando Alegre y Cristian Pedriel)

Sportivo Guadalupe 1 (Marcelo Cuatrín) – Loyola 1 (José Díaz)

Viernes 26 de septiembre

Villa Dora 3 (Luciano Rousselot, Claudio Acosta y Martín Antonini) – Pucará 1 (Rafael Lencina)

Los Juveniles 2 (Diego Espinoza y Javier Fernández) – Colón 3 (Leandro Vera, Norberto Sueldo y Ricardo Serafini)

Floresta 2 (José Suárez y Andrés Amaya) – Ciclón Norte 3 (Leonardo Duarte y Claudio Medina x2)

Defensores de Alto Verde 1 (Alejandro Tourn) – El Cadi 0

Nuevo Horizonte 1 (Guillermo Frascara) – Colón de San Justo 3 (Daniel Pianetti, Jorge Furia y Lisandro Caraballo)

Deportivo Agua 1 (Marco Rosas) – Gimnasia y Esgrima 1 (Exequiel Domínguez)

Domingo 28 de septiembre

Unión 1 (Juan Barbona) – San Cristóbal 0

Lunes 29 de septiembre

Atenas 4 (Héctor Silva y Diego Aguirre x3) – Newell’s Old Boys 1 (Javier Caraffa)

Náutico El Quillá 1 (Juan Méndez) – San Lorenzo 1 (Nicolás Fernández)

Fuente: Liga Santafesina de Fútbol

Clausura Senior Liga Santafesina
