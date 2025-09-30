Este lunes por la noche, con la victoria de Atenas sobre Newell’s y la igualdad en el Parque del Sur entre El Quillá y el último campeón San Lorenzo, se terminó la octava fecha del Clausura Nery Pumpido de la Senior de la Liga Santafesina. A continuación todos los resultados y sus respectivos goleadores.
Todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura de la Senior de la Liga Santafesina
Se desarrolló la fecha 8 del Torneo Clausura Nery Pumpido de la Senior de la liga Santafesina. El campeón San Lorenzo igualó ante El Quillá.
Por Ovación
TORNEO CLAUSURA NERY ALBERTO PUMPIDO
SENIOR
Fecha 8
Jueves 25 de septiembre
Sanjustino 1 (Gustavo Mazzon) – Los Canarios 0
Juventud Unida 1 (Omar García) – CCyD El Pozo 2 (Fernando Alegre y Cristian Pedriel)
Sportivo Guadalupe 1 (Marcelo Cuatrín) – Loyola 1 (José Díaz)
Viernes 26 de septiembre
Villa Dora 3 (Luciano Rousselot, Claudio Acosta y Martín Antonini) – Pucará 1 (Rafael Lencina)
Los Juveniles 2 (Diego Espinoza y Javier Fernández) – Colón 3 (Leandro Vera, Norberto Sueldo y Ricardo Serafini)
Floresta 2 (José Suárez y Andrés Amaya) – Ciclón Norte 3 (Leonardo Duarte y Claudio Medina x2)
Defensores de Alto Verde 1 (Alejandro Tourn) – El Cadi 0
Nuevo Horizonte 1 (Guillermo Frascara) – Colón de San Justo 3 (Daniel Pianetti, Jorge Furia y Lisandro Caraballo)
Deportivo Agua 1 (Marco Rosas) – Gimnasia y Esgrima 1 (Exequiel Domínguez)
Domingo 28 de septiembre
Unión 1 (Juan Barbona) – San Cristóbal 0
Lunes 29 de septiembre
Atenas 4 (Héctor Silva y Diego Aguirre x3) – Newell’s Old Boys 1 (Javier Caraffa)
Náutico El Quillá 1 (Juan Méndez) – San Lorenzo 1 (Nicolás Fernández)
Fuente: Liga Santafesina de Fútbol