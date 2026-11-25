Organizaciones sociales marchan este miércoles en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Reclaman una ley de emergencia en violencia de género

25N en Santa Fe: comenzó la marcha en reclamo de una ley de emergencia contra la violencia de género

Organizaciones feministas y sociales se movilizan este miércoles en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La convocatoria de Ni Una Menos tiene como consignas “Paren de matarnos” y “Ley de emergencia en violencia de género ya”.

La marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres comenzó este miércoles en la ciudad de Santa Fe. Organizaciones feministas y sociales participan de la movilización convocada por Ni Una Menos, que busca visibilizar los femicidios y reclamar mayores recursos y políticas públicas para prevenir y atender las situaciones de violencia de género.

Bajo las consignas “Paren de matarnos” y “Ley de emergencia en violencia de género ya”, la convocatoria tuvo como punto de concentración la explanada de la Municipalidad de Santa Fe. Desde allí, la movilización avanzó hacia la Legislatura provincial y tiene previsto finalizar en la Plaza de Mayo, frente a Casa de Gobierno, donde se realizará un acto central con la lectura de un documento, adhesiones de las organizaciones participantes y una propuesta cultural.

Uno de los principales reclamos de la jornada es la declaración de la emergencia en violencia de género. Desde la Mesa Ni Una Menos, Liliana Loyola, también titular de la ONG Generar, advirtió sobre el retroceso y el desfinanciamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia y acompañar a las víctimas.

La referente cuestionó la reducción de las estructuras estatales dedicadas a la problemática, el funcionamiento de las líneas telefónicas 144 y 145 y la eliminación del programa Acompañar. También insistió en la necesidad de fortalecer la prevención, la educación sexual integral y la aplicación de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado.

El reclamo del Gobierno provincial a la Justicia

En paralelo a la movilización, el 25N también estuvo atravesado por un fuerte cuestionamiento del Gobierno de Santa Fe al Poder Judicial por la baja utilización de las tobilleras electrónicas duales, una herramienta destinada a reforzar la protección de mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, informó que actualmente hay 54 dispositivos en funcionamiento sobre un total de 200 adquiridos por la Provincia. Esto representa apenas el 27% del equipamiento disponible.

Orciani reclamó un cambio de criterio en las decisiones judiciales y cuestionó que los magistrados continúen priorizando las medidas perimetrales tradicionales por sobre los dispositivos electrónicos de control.

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, sostuvo que la restricción perimetral no siempre alcanza para garantizar la protección de las víctimas y planteó la necesidad de evaluar el riesgo de cada situación.

El Gobierno provincial también impulsa una ley de prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género, que ya obtuvo media sanción en el Senado. La iniciativa contempla que la utilización de dispositivos duales pase a ser la regla y no una excepción, además de establecer un sistema provincial de evaluación del riesgo.