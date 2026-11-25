Los cuartos de final del Clausura se jugaría entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, y ya se conoce un borrador con los horarios de los cuatro duelos

La instancia de cuartos de final del Torneo Clausura se jugaría entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, y ya se conoce un borrador con los horarios de los cuatro partidos correspondientes.

La nueva fase del campeonato argentino la inaugurarán Vélez e Independiente , que se enfrentarán en Liniers el sábado 28 a partir de las 20. El Fortín quedó mejor calificado que el Rojo y por eso hará de local.

A continuación de ese partido, a las 22, jugarán Instituto contra River en el Estadio Monumental de Alta Córdoba. Por estas horas, el club que hará de local difundió imágenes de cómo está el campo de juego, que se ve considerablemente mejor de lo que se esperaba.

El domingo 29, por su parte, se enfrentarán Rosario Central contra Barracas desde las 17:45 en el Estadio Gigante de Arroyito. Más tarde, a las 22, Independiente Rivadavia o Boca enfrentarán a Gimnasia de La Plata.

En el caso de que Boca sea el que pase a los octavos de final, el «Lobo» deberá visitar La Bombonera. Por el contrario, si la «Lepra mendocina» pasa a los octavos, el choque tendrá lugar en el Bosque de La Plata.

Al igual que en la instancia anterior, todos los partidos contarán con tiempo extra y penales en caso de que no pueda romperse el empate antes.

Luego de los cuartos de final, se prevé que las semifinales se jueguen entre el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre. Una semana más tarde, el domingo 12, tendrá lugar la gran final en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata.