Sinner venció a Marozsan y llegó a las semifinales del ATP de Beijing

Jannik Sinner derrotó a Fabian Marozsan por los cuartos de final del ATP de Beijing y ahora se cruzará con Alex De Minaur

29 de septiembre 2025 · 19:54hs
Sinner venció a Marozsan y llegó a las semifinales del ATP de Beijing

El italiano Jannik Sinner derrotó a Fabian Marozsan por los cuartos de final del ATP de Beijing mostrando una versión más sólida que su anterior encuentro, arrasando en el primer set con un contundente 6-1 y, aunque tuvo que trabajar más en la segunda manga, terminó imponiéndose por 7-5 para sellar su boleto a semifinales.

Su próximo rival será Alex De Minaur, quien buscará romper una racha negativa ante el italiano. El australiano no terminó su partido en esta instancia, ya que su rival, el checo Jakub Mensik se retiró cuando el encuentro estaba 4-1, debido a un dolor en su rodilla.

Por el otro lado del cuadro, Daniil Medvedev volvió a sonreír tras una temporada irregular. El ruso superó de manera clara a Alexander Zverev por 6-3 y 6-3 en un partido en el que dominó con autoridad, aprovechando los errores no forzados del alemán y mostrando gran precisión con su saque y su revés.

Medvedev se enfrentará en semifinales al joven estadounidense Learner Tien, una de las sorpresas del torneo. El norteamericano viene firmando una actuación soñada en el ATP 500 chino, mostrando gran desparpajo ante rivales de mayor experiencia y posicionándose como una de las promesas a seguir en el circuito.

Para él será un desafío mayúsculo enfrentar a un top 5 como el ruso, pero también una oportunidad inmejorable de medir su progreso y al igual que De Miñaur, llega a las semifinales tras un retiro de su rival.

Este fue el italiano Lorenzo Musetti que decidió no seguir con el encuentro que se encontraba hasta ese momento en 4-6, 6-3 y 3-0 a favor del estadounidense debido a una lesión que no se especificó.

Lo que viene en el ATP de Beijing

Con el cuadro definido, las semifinales en Pekín prometen emociones fuertes: Sinner y De Minaur abrirán la jornada en un partido que podría marcar el despegue definitivo del italiano hacia el número uno del mundo, mientras que Medvedev y Tien cerrarán la acción en un choque generacional muy atractivo.

