Uno Santa Fe | Judiciales | Trigatti

El caso Trigatti sumó un nuevo capítulo: la defensa pidió anular la condena y ahora define la Cámara de Apelaciones

Se realizó la audiencia de revisión del fallo que revocó la absolución del profesor de Educación Física por abuso sexual de cinco alumnas. La fiscalía y la querella solicitaron mantener la sentencia condenatoria. La Cámara resolverán si la condena se mantiene o si el caso tiene un nuevo giro judicial.

29 de septiembre 2025 · 21:10hs
Caso Trigatti. La apelación fue escuchada por los jueces Fabio Mudry

Caso Trigatti. La apelación fue escuchada por los jueces Fabio Mudry, Bruno Netri y Fernando Gentile Bersano, quienes ahora tienen la responsabilidad de determinar si la condena dictada por sus pares quedará firme.
La Fiscalía y querella

La Fiscalía y querella, representadas por Matías Broggi, Jorgelina Moser Ferro y Carolina Walker Torres
La defensa de Trigatti

La defensa de Trigatti, a cargo de Marcos Barceló y Macarena Olivera.

El caso de Juan Trigatti, el exprofesor de Educación Física condenado a 12 años de prisión por el abuso sexual de cinco niñas que asistían a sus clases, sumó un paso crucial este lunes con la realización de la audiencia de revisión de la sentencia.

Ante el tribunal de apelaciones, las partes presentaron sus argumentos sobre el fallo que en junio de 2025 había revocado la absolución inicial y declarado culpable al docente.

La apelación fue escuchada por los jueces Fabio Mudry, Bruno Netri y Fernando Gentile Bersano, quienes ahora tienen la responsabilidad de determinar si la condena dictada por sus pares quedará firme.

LEER MÁS: El caso del docente acusado de abuso, Juan Trigatti, llega a una nueva instancia: este lunes se revisará la condena de 12 años

Posturas de las partes del caso Trigatti

La defensa de Trigatti, a cargo de los abogados Marcos Barceló y Macarena Olivera, solicitó a los magistrados la revocación de la condena. Los letrados pidieron que se haga lugar nuevamente al fallo de primera instancia que había absuelto al docente por "certeza negativa". Olivera fue contundente en su alegato al asegurar que "los hechos no fueron, eso es lo que la prueba acreditó".

Defensa Trigatti
La defensa de Trigatti, a cargo de Marcos Barcel&oacute; y Macarena Olivera.

La defensa de Trigatti, a cargo de Marcos Barceló y Macarena Olivera.

En la vereda opuesta, la Fiscalía, representada por Jorgelina Moser Ferro y Matías Broggi, solicitó que se confirme la sentencia condenatoria de doce años. Los fiscales recordaron que tienen pendiente un recurso ante la Corte Suprema para que la pena impuesta a Trigatti sea incrementada. En la misma línea, la querella, representada por Carolina Walker Torres, adhirió al pedido fiscal para que el fallo quede firme.

Fiscalia y Querella caso Trigatti
La Fiscal&iacute;a y querella, representadas por Mat&iacute;as Broggi, Jorgelina Moser Ferro y Carolina Walker Torres

La Fiscalía y querella, representadas por Matías Broggi, Jorgelina Moser Ferro y Carolina Walker Torres

La condena de 12 años, emitida el pasado 24 de junio por los camaristas Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus, había declarado a Trigatti autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual simple, ambos agravados por haber sido cometidos por quien estaba a cargo de la educación de las menores.

LEER MÁS: El abogado defensor de Trigatti: "En Santa Fe se le da un valor sobredimensionado a la declaración del niño en Cámara Gesell"

Expectativa en Tribunales

La audiencia tuvo lugar en la sala 5 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y contó con público presente. Asistieron madres y familiares de las niñas víctimas, y el secretario general de Sadop (gremio de docentes particulares), Pedro Bayugar.

Tras escuchar a las partes, los jueces de la Cámara resolverán por escrito en los próximos días si la condena impuesta a Juan Trigatti se mantiene o si el caso tiene un nuevo giro judicial.

Trigatti defensa condena apelación
Noticias relacionadas
condenaron a 17 anos y seis meses de prision al autor del homicidio de ivan gabriel perez cometido en la ciudad de santa fe

Condenaron a 17 años y seis meses de prisión al autor del homicidio de Iván Gabriel Pérez cometido en la ciudad de Santa Fe

Familiares y amigos se movilizaron pidiendo Justicia por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Triple femicidio de Brenda, Morena y Lara: todo lo que se sabe hasta ahora

El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

grassi propone a los acreedores de vicentin pagarles hasta el doble de la deuda en dolares: tienen 30 dias para decidirse

Grassi propone a los acreedores de Vicentín pagarles hasta el doble de la deuda en dólares: tienen 30 días para decidirse

Lo último

La iniciativa de los exjugadores de Colón que finalmente no prosperó

La iniciativa de los exjugadores de Colón que finalmente no prosperó

En medio de protestas, Javier Milei arrancó la campaña en Ushuaia

En medio de protestas, Javier Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

Último Momento
La iniciativa de los exjugadores de Colón que finalmente no prosperó

La iniciativa de los exjugadores de Colón que finalmente no prosperó

En medio de protestas, Javier Milei arrancó la campaña en Ushuaia

En medio de protestas, Javier Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Golpe al narcotráfico: cayeron 33 integrantes de organizaciones criminales ligadas al fútbol y a Los Monos

Golpe al narcotráfico: cayeron 33 integrantes de organizaciones criminales ligadas al fútbol y a Los Monos

Ovación
Medrán empeoró a Colón con formaciones y cambios muy cuestionables

Medrán empeoró a Colón con formaciones y cambios muy cuestionables

Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

Policiales
Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'