BCLA: se confirmaron los días para los cuartos de final

Tras la culminación de la Fase de Grupos durante la primera quincena del mes de febrero, así quedaron establecidas los series en esta instancia: Real Estelí (A1) vs. Boca Juniors (B2) SESI Franca (D1) vs. Quimsa (C2) Minas (C1) vs. Instituto (D2) Flamengo (B1) vs Paisas (A2).

Calendario completo de los cuartos de final

Sábado 8 de marzo

19:40 - Instituto vs. Minas (Estadio Ángel Sandrín, Córdoba)

22:10 - Quimsa vs. SESI Franca (Estadio Ciudad, Santiago del Estero)

Domingo 9 de marzo

19:10 - Paisas vs. Flamengo (Coliseo Iván de Bedout, Medellín)

Lunes 10 de marzo

23:10 - Boca Juniors vs. Real Estelí (Estadio Obras Sanitarias, Buenos Aires)

Miércoles 12 de marzo

18:10 - Minas vs. Instituto (Arena Minas, Belo Horizonte)

20:40 - SESI Franca vs. Quimsa (Ginásio Pedrocão, Franca)

Jueves 13 de marzo (si es necesario)

18:10 - Minas vs. Instituto (Arena Minas, Belo Horizonte)

20:40 - SESI Franca vs. Quimsa (Ginásio Pedrocão, Franca)

Viernes 14 de marzo

19:10 - Flamengo vs. Paisas (Maracanazinho, Río de Janeiro)

21:40 - Real Estelí vs. Boca Juniors (Polideportivo Alexis Argüello, Managua)

Sábado 15 de marzo (si es necesario)

19:10 - Flamengo vs. Paisas (Maracanazinho, Río de Janeiro)

21:40 - Real Estelí vs. Boca Juniors (Polideportivo Alexis Argüello, Managua)

Los ganadores de estas series avanzarán al Final 4, donde se definirá al campeón del torneo. Quimsa buscará dar un paso más en su objetivo de conquistar nuevamente la BCLA y seguir consolidando su dominio en el básquet internacional.