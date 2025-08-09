Belgrano espera por un necesitado Banfield en Alberdi

Belgrano, que arrancó de la mejor manera el semestre, será anfitrión de Banfield, a partir de las 20.45, por la cuarta fecha de la zona A en el Clausura

Belgrano recibirá a Banfield este sábado en el Estadio Julio César Villagra por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura.

El cotejo comenzará a partir de las 20.45, con arbitraje deLeandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium.

El Pirata atraviesa un gran momento de la mano del Ruso Zielsinki y viene de avanzar a cuartos de la Copa Argentina, mientras que el Taladro necesita sumar de a tres para seguir escapando del fondo de la tabla de promedios y de la anual.

Belgrano quiere seguir estirando su gran presente. La semana pasada derrotó 2-0 a Independiente por los octavos de final de la Copa Argentina en un partido en el que fue ampliamente superior y avanzó a cuartos, donde se medirá ante el ganador de AtléticoTucumán - Newell´s.

Por el campeonato, debutó con un triunfo ante Huracán, cayó ante Racing y empató ante IndependienteRivadavia. Por otro lado, Mariano Troilo está cerca de irse del club y de firmar en el Pisa de Italia. Sin embargo, el defensor convocado a la Selección en la última doble fecha de las Eliminatorias, seguirá siendo tenido en cuenta por Zielinski hasta que se termine de cerrar su pase.

Con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, Banfield arranca ante Belgrano una seguidilla de partidos importantes (luego jugará ante Estudiantes, Boca, Independiente, entre otros). Suma 4 unidades en este inicio del campeonato, pero la última fecha cayó 3-1 como local ante Barracas Central.

El DT Pedro Troglio, preocupado por la situación del equipo, aseveró en la última conferencia de prensa: "Tenemos que seguir trabajando y pensar en lo que viene. Hay que seguir sumando porque las derrotas te aprietan".

La noticia negativa es que Brandon Oviedo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará más de seis meses afuera de las canchas.

Probables formaciones

Belgrano:Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Mariano Troilo, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia; Lucas Zelarayán; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Banfield:Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río, Tomas Adoryan, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Hora de inicio: 20.45.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: José Carreras.

Estadio: Julio César Villagra.

Televisa: ESPN Premium.