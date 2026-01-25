Uno Santa Fe | Ovación | Belgrano

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

El equipo cordobés pudo revertir la situación sobre el final, pese a que al “Canalla” le regalaran un penal en el primer tiempo

Ovación

Por Ovación

25 de enero 2026 · 02:33hs
Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Belgrano de Córdoba le dio vuelta un partidazo a Rosario Central para imponerse por 2-1 como visitante, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El “Canalla” se había puesto en ventaja a través de Ángel Di María, quien cambió por gol un penal que le regalaron en el primer tiempo, mientras que Facundo Mallo (en contra) y Lautaro Gutiérrez convirtieron para el equipo cordobés.

El primer tiempo fue muy parejo y parecía que ambos equipos, que tienen muy buenos jugadores e interesantes propuestas, se iban a ir al entretiempo igualando sin goles. Sin embargo, todo cambió sobre el final de la primera mitad, cuando Falcón Pérez cobró falta por un supuesto mínimo pisotón de Juan Velázquez, mediocampista del “Pirata”, sobre Ángel Di María. Luego del llamado del VAR por esta acción, el árbitro cobró penal ya que el roce había sido adentro del área, lo que desató la furia del los integrantes del plantel cordobés.

Así fue como a los 48 minutos del primer tiempo Di María puso en ventaja al “Canalla” gracias a su muy buena ejecución cruzada desde los 12 pasos. Ya en el complemento Belgrano salió con todo en busca del empate, aunque Rosario Central tendría alguna que otra situación clara que terminaría lamentando.

LEER MÁS: Briatore calmó rumores en Alpine: "No tengo más el botón"

El empuje del “Pirata” cordobés, que sufrió la expulsión de su director técnico Ricardo Zielinski cerca de la hora de juego, dio sus frutos recién sobre el final, cuando el defensor Mallo anotó en contra mientras intentaba frenar a Ramiro Hernandes. Pero Belgrano no se conformó con el empate y terminó inclinando la balanza a su favor solo un minuto después, gracias a un tremendo remate desde el borde del área de Gutiérrez, quien disputaba recién su segundo partido en Primera División.

Luego del triunfazo, Gutiérrez reconoció que estaba “muy feliz” y que soñó con esta situación desde que empezó a jugar al fútbol. Además, se mostró “muy contento por el equipo, porque la entrega que hizo fue increíble así que nos vamos con los tres puntos a córdoba”. Este partido, además, representó el primer triunfo para Belgrano en el Gigante de Arroyito en 25 años.

La actividad en el Torneo Apertura para Belgrano continuará el jueves, cuando reciba a Tigre, mientras que Rosario Central deberá visitar a Racing un día antes.

Los detalles del partido: Belgrano - Rosario Central

  • Torneo Apertura
  • Fecha 1
  • Rosario Central 1 – 0 Belgrano de Córdoba
  • Estadio: Gigante de Arroyito
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Jorge Baliño

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Alexis Soto, Facundo Mallo, Ignacio Ovando; Agustín Sández, Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Enzo Giménez; Jaminton Campaz, Alejo Véliz y Ángel Di María. DT: Jorge Almirón.

Belgrano (Cba): Thiago Cardozo; Federico Ricca, Lisandro López, Alexis Maldonado, Leonardo Morales; Juan Velázquez, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Belgrano Rosario Central Torneo Apertura
Noticias relacionadas
gimnasia golpeo a racing y arranco el apertura con una victoria solida

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

gimnasia recibe a racing en el arranque del apertura 2026

Gimnasia recibe a Racing en el arranque del Apertura 2026

como firmo una goleada historica y aplasto a torino en la serie a

Como firmó una goleada histórica y aplastó a Torino en la Serie A

laliga vibro en el cierre: valencia agonico y osasuna letal

LaLiga vibró en el cierre: Valencia agónico y Osasuna letal

Lo último

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Último Momento
River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Comienza la renovación de la cloaca máxima: una obra inédita de 3.200 metros por debajo de Bulevar Pellegrini

Comienza la renovación de la cloaca máxima: una obra inédita de 3.200 metros por debajo de Bulevar Pellegrini

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Ovación
Semana clave para Mateo Del Blanco ¿Su futuro es en Unión?

Semana clave para Mateo Del Blanco ¿Su futuro es en Unión?

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"