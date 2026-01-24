Briatore calmó rumores en Alpine: "No tengo más el botón"

Tras la presentación del A526 , Flavio Briatore habló con ironía sobre un posible cambio de pilotos en Alpine y llevó tranquilidad sobre Franco Colapinto .

La presentación del A526 de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 no solo mostró el nuevo diseño del monoplaza, sino que también reactivó un debate habitual en la categoría: la continuidad de los pilotos. En ese escenario, Flavio Briatore tomó la palabra y buscó bajar tensiones.

Consultado por una eventual modificación de butacas durante la temporada 2026, Briatore eligió la ironía para responder y, al mismo tiempo, enviar un mensaje hacia adentro del equipo. “ Me olvidé del botón de cambios, ya no tengo más el botón. Lo perdí ”, lanzó el asesor italiano, una frase que rápidamente fue interpretada como un respaldo a la dupla titular.

Con Franco Colapinto y Pierre Gasly confirmados, el discurso oficial apunta a sostener la estabilidad y evitar volantazos prematuros en un año clave para la escudería francesa.

Colapinto, protagonista y con respaldo interno

La presencia de Colapinto como una de las caras visibles del evento no fue casual. El piloto argentino aparece como una apuesta fuerte de Alpine, en un contexto donde también se mencionó al joven Paul Aron como alternativa a futuro. Más allá del tono distendido, el mensaje de Briatore fue claro: el equipo confía en sus pilotos, aunque el margen de error será cada vez menor en una estructura que pretende dar un salto de calidad.

Con un proyecto que suma el respaldo del motor Mercedes, Briatore remarcó que el objetivo no se negocia: “Tenemos que ir rápido. No importa cuáles sean las regulaciones”, sentenció, una frase que funciona tanto como promesa hacia afuera como advertencia interna.

La mirada de Colapinto y lo que viene

Por su parte, Franco Colapinto se mostró ilusionado con el nuevo auto, al que definió como “muy diferente”, y habló de un año de aprendizaje, con expectativas puestas en los primeros tests y en el debut oficial. La verdadera medida llegará cuando el A526 salga a pista. Recién ahí se sabrá si la ironía de Briatore fue solo un gesto mediático o el anticipo de una temporada donde Alpine buscará estabilidad, rendimiento y crecimiento con el argentino como pieza central.